Dos excandidatos de Cusco viciarán sus votos para la segunda vuelta [VIDEO]

Decididos. Los excandidatos regionales de Cusco, Werner Salcedo y Jejosnovara Cervantes acordaron no apoyar a ninguno de los candidatos para la segunda vuelta electoral. Además, manifestaron enérgicamente que optarán por el voto viciado y blanco.

El anuncio lo dieron este miércoles durante la presentación del “Pacto por la Gobernabilidad y Desarrollo del Cusco”. Ambos excandidatos por los movimientos Democracia Directa y Tawantinsuyo aseguraron que, a pesar de su decisión, no harán campaña por el voto viciado o blanco.

"No nos representan. Yo votaré viciado. Pero a su vez, no vamos a hacer campaña (...) Que se entienda que las elecciones se tienen que asumir con responsabilidad, para no decir nuevamente que se está votando por el mal menor", aseveró Werner Salcedo.

Por otra parte, menciono que tanto él como Jejosnovara Cervantes darán libertad a sus militantes y seguidores de Cusco para que puedan elegir a quién dar su voto en la segunda vuelta.

En Cusco, fueron 16 los candidatos que buscaron convertirse en gobernador regional. De ellos, solo Jean Paul Benavente, del partido Acción Popular, y Luis Wilson, de Restauración Nacional, lograron pasar a la segunda vuelta electoral, que se realizará el próximo 09 de diciembre.

Werner Salcedo estuvo cerca de pasar a segunda vuelta, pero quedó rezagado con un 10.62% de los votos válidos. Mientras que Jejosnovara Cervantes solo alcanzó el 9.16% de los votos.