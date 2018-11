Mayoría fujimorista aprueba reposición de docentes interinos

Casi cuatro años después del cese de más de 14 mil docentes interinos (nombrados sin título pedagógico o profesional), la Comisión de Educación del Congreso aprobó por mayoría su reincorporación a las plazas que antes ocupaban, o en otras vacantes, solo si ya cuentan con el referido documento.

Esto ha sido rechazado por el Ministerio de Educación (Minedu), que lo califica como un atentado contra la meritocracia, ya que no se cumpliría con la disposición de que todo ingreso a la carrera pública sea previa evaluación. También afectaría, según señala, a quienes ocupan esas plazas por concurso.

La figura de “interinos”, creada durante la Ley del Profesorado (1984), hacía referencia a las personas que ejercían la labor docente sin contar con un título pedagógico. Esta medida buscaba cubrir la demanda educativa en zonas remotas. No obstante, estos profesores tenían una condición transitoria y debían regularizar su ingreso a la Carrera Pública Magisterial acreditando el referido documento académico.

El 2007, la Ley de Carrera Pública Magisterial dispuso que los nombramientos solo se den a través de un concurso público. El 2012, la Ley de Reforma Magisterial puso como plazo dos años para que los maestros regularicen su situación y presenten su título.

En noviembre del 2014, el Minedu convocó a una evaluación excepcional para los 14 mil 863 interinos. Del total, se inscribieron 5 mil 315 con título. Más de 9 mil no se presentaron y solo 546 aprobaron. Al final, 14 mil 317 fueron retirados de la carrera.

Aquella vez, los 9 mil que no se presentaron adujeron que la evaluación era parcializada y que el Estado no cumplió con incorporarlos oportunamente a la carrera, pese a que ya contaban con el título. Aseguraron que las UGEL no registraron sus documentos.

Este es uno de los argumentos por los que la Comisión de Educación recomienda la aprobación de dicho dictamen, que agrupa cuatro proyectos de ley: uno de carácter multipartidario, otro de la congresista fujimorista Tamar Arimborgo, y los otros dos de los legisladores de Nuevo Perú Mario Canzio y Edgar Ochoa.

No eran las primeras iniciativas. Entre el 2011 y 2016 se plantearon otros 5 proyectos. Todos fueron archivados.

Este dictamen, que ahora está en manos del Pleno, plantea como requisito acreditar el título de profesor, mas no fija una fecha límite de obtención.

La iniciativa se aprobó por mayoría con 8 votos de Fuerza Popular (Beteta, Arimborgo, Cuadros, Vergara, Robles, Dipas, Andrade, Lizana), 1 del Apra (Velásquez Quesquén), 1 de Nuevo Perú ( Edgar Ochoa), 1 de Frente Amplio (Curro).

Sobre esto, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, manifestó su preocupación y pidió que los legisladores reflexionen acerca del problema que ocasionaría este proyecto. “Tuvieron más de dos décadas para mostrar su título e ingresar a la carrera. Les quitarían 14 mil plazas a quienes se preparan todos los años para los exámenes de nombramiento”.

Según el Minedu, este total de interinos representa el 6% de los maestros nombrados en la actualidad (234 mil). No obstante, la Comisión de Educación dijo que los reales beneficiados solo serían 5 mil 614, debido a que de los 14 mil, más de 2 mil ya superan los 65 años, 148 fueron repuestos por el Poder Judicial y otros son contratados. Precisamente, esto último también ha sido cuestionado. “El Minedu dice que contraviene la meritocracia, pero más de 6 mil interinos fueron contratados el 2017 y 2018. Entonces sí tenían título”.

Al respecto, el sector señala que los interinos fueron retirados porque no solo bastaba con un título, sino con aprobar la evaluación excepcional.

Ramiro Rojas, del frente de profesores interinos, consideró el proyecto justo ya que muchos docentes tenían título desde 2001. “El Minedu debió verificar quién tenía título”. El sector insiste que los concursos garantizan idoneidad.❧

opiniones

Martín Vegas, del CNE, dice que la aprobación de este proyecto es crítica y generará problemas con padres y docentes. Para Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores, las leyes fueron malinterpretadas por el Minedu, y que se ocuparán plazas vacantes.

Debatirán ampliación de matrícula