Clorinda Matto fue la primera feminista del Perú

Cusco. Clorinda Matto de Turner sigue estando vigente. Durante tres días, su tierra natal, el Cusco, fue el escenario del I Congreso Internacional en el que decenas de ponentes destacaron sus cualidades como escritora, periodista y activista. Una de las conclusiones fue que Matto fue también la primera feminista en el Perú. En tiempos de dominio machista, se puso al frente de proyectos que buscaban la igualdad, al mismo tiempo que denunciaba el abuso contra los indígenas.

La escritora cusqueña Karina Pacheco consideró importante el papel que jugó cuando las mujeres no tenían derechos. Eran tiempos en los que una mujer no tenía derecho al voto, a la educación y ni siquiera derecho a heredar. "En aquella época no había el término feminista pero ella sí lo fue, por eso es citada en la universidades como una feminista. Siempre por el derecho de las mujeres al trabajo y la educación como una vía para su emancipación y desarrollo".

A su vez, la historiadora María Ema Mannarelli, directora nacional de la Biblioteca Nacional, dijo que "Clorinda Matto quería ser libre en un Cusco conservador". ❧