Piura: amenazan de muerte a teniente gobernador del sector Piedritas

El teniente gobernador del sector Piedritas, Rolando Guerrero Huamán, denunció ante las delegaciones policiales de Talara Alta y sectorial, ser víctima de amenazas de muerte por parte de Santos Guerrero Chávez y toda su familia,

De acuerdo al documento, se pide que abandonen las áreas invadidas pertenecientes al bosque natural del sector, en donde se pretende llevar a cabo un proyecto de preservación del ave bandera de la provincia La Cortarrama y la vía de acceso a la playa Piedritas en la región Piura.

Guerrero Huamán, expresó que esta área emergente de la quebrada Las Piedritas ha pretendido ser invadida hace 10 años por un grupo de personas que laboraron en la conocida ladrillera Mochica, también por un conocido personaje talareño de apellido Garrido y ahora por Santos Guerreo Chávez y todo su familia, quienes aducen han tomado posesión del área por retribución al trabajo de años en la zona, la cual pertenece a Bienes Nacionales y Ministerio de Agricultura.

El teniente gobernador de Piedritas, refirió que como autoridad local, se constituyó a la zona invadida, para advertir a Santos Guerreo Chávez y toda su familia, que abandonen el lugar por pertenecer al Estado y ser un área considerada para un proyecto de preservación del Cortarrama, obteniendo como respuesta constantes amenazas de muerte, por lo que procedió a denunciar el ilícito en la comisaría sectorial y la de Talara Alta, al igual que ante el Ministerio de Agricultura, solicitando además ante la Gobernación Política de la Provincia, las respectivas garantías para su vida y la de su familia.

“Son 4 hectáreas que han sido invadidas de manera indebida por Santos Guerreo, quien ha talado varios árboles de la zona para cercarlo, obstruyendo el paso a la playa de Piedritas y el proyecto de preservación del ave bandera de la provincia El Cortarrama. Como autoridad he ido a tomar acciones pero este sujeto y su familia me ha amenazado de muerte, por ello he realizado las denuncias respectivas, he solicitado la garantía correspondiente y pedido al Ministerio de Agricultura tome cartas en el asunto. Esta zona es constantemente visitada por turistas y escolares y debe seguir como tal”, dijo Rolando Guerrero Huamán