Cajamarca: hijos habrían incendiado casa de su anciano padre [VIDEO]

Un anciano se salvó de morir quemado en el interior de su vivienda, luego que sus vecinos le avisaran sobre el incendio que habría sido provocado por sus hijos.

El hecho se registró ayer en la cuadra seis de la prolongación San Sebastián, en la parte alta de Cajamarca. Según contó el agraviado, quien se gana la vida como agente de seguridad de un local, él se encontraba descansando en su habitación hasta que pobladores de la zona le dijeron sobre el denso humo que emanaba de su casa.

De inmediato, César Jáuregui Ríos salió de su vivienda resultando evidentemente afectado por el poco oxigeno que había. Tras controlar el incendio, los vecinos de la zona solicitaron la presencia de los hombres de rojo.

Minutos después, la Compañía de Bomberos n° 59 Cajamarca se apersonó a la zona para atender la emergencia, logrando extinguir el fuego en su totalidad y atender al anciano.

Asimismo, la victima señaló a sus hijos como los principales sospechosos del incendio. “Que dios me perdone, pero, yo creo que son mis mismos hijos. Ha venido uno y me ha pedido la casa, como no le he dado quiere matarme para que se quede con todo”, explicó.

Jáuregui Ríos agradeció a sus vecinos por salvarle la vida. Los bomberos lo trasladaron hasta el centro médico más cercano. El incendio arrasó con los enseres de su vivienda.