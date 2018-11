Tres niños fallecen calcinados mientras esperaban a su mamá en Puno [VIDEO]

Puno. Trágico final para tres niños. Los pequeños Reyner, Yuly y Leydi de 7, 5 y 3 años sufrieron por varios minutos mientras el fuego consumía la habitación donde se encontraban. El incendio, que se inició en su vivienda mientras ellos permanecían encerrados, acabó con sus vidas.

La noche de este martes la madre Evangelina Tupa Cahuana (31) salió a una reunión de junta vecinal, para cuidar que no les pase a nada a sus hijos habría decidido encerrarlos sin pensar en lo que podía pasar. Al promediar las 21:15 horas, los bomberos llegaron a la vivienda de material rústico, ubicada en el jirón Tarapacá, en la localidad de Ayaviri, provincia de Melgar. El fuego consumía la vivienda.

Tras varios minutos de intentar controlar el fuego junto a los vecinos del lugar, los auxiliadores lograron ingresar a la vivienda y encontrar los cuerpos de los menores calcinados. Al parecer el siniestro se habría iniciado por una fuga de gas, los menores permanecían con una vela encendida, la que habría concretado el incendio.

Según se conoció, la habitación en la que vivían era alquilada y no contaba con los servicios básicos, como energía eléctrica, por eso los menores estaban a la luz de una vela. Autoridades acudieron hasta el lugar para realizar las diligencias. Cuando la madre llegó al inmueble no podía crecer lo ocurrido, mientras lloraba quería creer que sus niños estaban vivos en algún otro lugar y no muertos.