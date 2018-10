Halloween: Monstruos en la Agricultura

La megadiversa agricultura peruana nos entrega una variedad de productos que en las manos maestras de cocineros peruanos se convierten en deliciosos potajes, admirados y reconocidos a nivel mundial. Al acecho de esta creciente producción nacional se encuentran, siempre agazapados, los monstruos dispuestos a atacarla y destruirla.

Estos, en forma de plagas y enfermedades peligrosas, no se encuentran en el Perú, pero son capaces de generar estragos en la economía de las familias del campo y el país. Como en una noche de terror, aparecen en los cultivos y atacan a los animales de crianza si el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, los agricultores o criadores se descuidan.

A continuación conoceremos algunos de estos monstruos no presentes en nuestro territorio:

La insaciable polilla Lobesia botrana que ataca a la vid, alimentándose de las uvas, dejando pudrición a su paso, puede ocasionar la pérdida de toda la cosecha. Estemos tranquilos, este monstruo europeo no ha ingresado al Perú gracias al SENASA y a los productores del país.

El insecto Diaphorina citri, vector del dragón amarillo o Huanglongbing-HLB, sobrevuela las fronteras esperando cruzar e invadir nuestras tierras. Esta plaga asiática sin cura, chupa al árbol del limón, la naranja u otros cítricos, dejando sus ramas torcidas como brazos de bruja y deformando los frutos. El Perú, tan orgulloso de sus platos y bebidas, se quedaría sin su rico cebiche, la limonada, naranjada y pisco sour, pero no temas, no se encuentra ni debe llegar al Perú. Por eso, recuerda, no ingreses plantas a escondidas al país, ¡ni una ramita!

Nuestras papas, tan requeridas por los consumidores peruanos, no se librarán de las plagas si no protegemos nuestras fronteras de la Tecia solanivora, la polilla que amenaza las 3,600 variedades en general y las 300 variedades nativas, ya sea en tierra o en cosecha, generando grandes pérdidas. Los servidores del campo del SENASA recolectan muestras, analizan campos para detectar su posible presencia y detener de inmediato su ingreso.

Otro de estos monstruos es el escarabajo Trogoderma granarium, destructor de cereales, semillas, harinas, alimentos para animales y fruta seca. Es imbatible, puede soportar insecticidas y sobrevivir sin probar bocado alguno por largo tiempo.

Nuestras crianzas también deben ser protegidas de las monstruosidades de otros mundos. Grandes pérdidas provocaría entre nuestros pollos, pavos, codornices y aves de compañía, la temible influenza aviar. Ésta puede transmitirse a los seres humanos y reduciría la producción de huevos. Los “cazamonstruos” de la agricultura del SENASA tienen vigilados a los animales en zonas de producción, vigilantes ante la aparición de signos de la enfermedad y toman muestras de sangre a aves migratorias para detectar los virus que transportan.

Ya en tierra, otro monstruo es la Fiebre Aftosa, enfermedad altamente contagiosa que se dispersa con facilidad, con efectos devastadores en los animales de pezuña partida. El Perú es país libre de esta enfermedad y, por eso, el SENASA fortalece su capacidad de reacción, atención oportuna ante un posible brote, con simulacros en diversas zonas del país para evaluar, ajustar y actualizar información.

En el Perú, las abejas se encuentran libre de un mal acabaría con sus crías y arrasaría con todas sus colmenas: Loque americana, transmitida por el pequeño escarabajo Aethina tumida. Controlarlo es muy difícil, se dispersa rápidamente y es resistente a desinfectantes comunes, incluso puede mantenerse en el medio ambiente por más de 35 años. El SENASA vigila a nuestras abejas, toma muestras en las colmenas para detectarla a tiempo y evitar que se propague cuando las abejas se alimenten en sus colmenas.

Un monstruo de temer es el ‘mal de las vacas locas’, o Encefalopatía espongiforme bovina, que ataca al sistema nervioso del animal afectado. Con la vigilancia de técnicos peruanos en las zonas de producción de carne en Europa, que tienen como destino nuestro país, así como pruebas de sangre y análisis a los alimentos de las vacas en nuestro territorio, se mantiene al Perú libre de este terror.

No permitamos que estos monstruos ingresen a nuestro país y arrasen con nuestros cultivos y enfermen a nuestros animales, protejamos nuestra sanidad y mantengamos la variedad de la gastronomía peruana para celebrar nuestras tradicionales fiestas.