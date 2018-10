Caso Candiotti: el 30 de octubre leerán sentencia a gobernador Unchupaico

Ante la sala de apelaciones, Peter Candiotti pide justicia, señalando que sería un buen precedente de búsqueda de la justicia en la región Junín. En la audiencia programada para el 16 de octubre, se evaluó la apelación de sentencia de vista y multa, que al término de audiencia señaló que la lectura de la sentencia será para el martes 30 de octubre.

Sin la presencia del gobernador Ángel Unchupaico, inició el alegato de apelación, donde el abogado del vicegobernador, Peter Candiotti, solicitó el aumento de la reparación civil de 5 mil soles a 14 mil soles. Asimismo, pidió que la pena de un año y 8 meses, sea ampliada a 3 años 9 meses, 325 días y 12 horas, por los presuntos delitos de difamación agravada e injuria.

Por su lado, Luis Mayhue, abogado defensor del gobernador Ángel Unchupaico, resaltó que no habría causal para responsabilizar al demandado Unchupaico. "La sentencia en primera instancia no tiene lógica, las pruebas que han sido presentadas no tiene autoría, ni responsabilidad de mi patrocinado, sino autoría de una periodista que debió ser convocada en esta audiencia", sostuvo.

“La estrategia del señor (Ángel Unchupaico) es faltar a las audiencias, pero aun así se ha llevado a cabo esta audiencia, solo espero que los magistrados puedan evaluar de acorde a la justicia. Espero recuperar la confianza en el poder judicial y que las demás personas, vean un precedente de que, si se puede lograr justicia en la región Junín”, resaltó, por su parte, Peter Candiotti.

Además, Candiotti señaló: “como ciudadano exhorto a que puedan tener una conciencia de justicia. Ángel Unchupiaco ya fue sentenciado, no se puede esperar que la justicia se puede estar dilatando, a más de dos años, esto debe tener una condena".