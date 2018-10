Mujer se encadenó en los exteriores del MIMP para exigir justicia [VIDEO]

La presencia de una mujer encadenada en los exteriores del Ministerio de la Mujer, alertó a diversos ciudadanos que transitaban por la zona.

La fémina, quien fue identificada como Carol Castro Jiménez, llegó desde temprano a los alrededores del edificio público para exigir justicia en el proceso que tiene contra su expareja.

Con carteles en mano y esposada a la reja del Ministerio de la Mujer, Castro Jiménez, pidió ayuda a las autoridades para que le devuelvan a sus dos menores hijos de 5 y 7 años, quienes están bajo la tutela de su padre.

Tras la presencia de la mujer, quien llegó a la entidad por segunda vez en el día, una representante de la cartera se le acercó para atender su pedido.

“Yo estoy reclamando un derecho que son mis hijos. No le pido que me devuelvan mi rostro como era antes porque eso ya es imposible, la cicatriz quedará. Pero lo que yo quiero son mis hijos, mis ángeles, porque yo no puedo vivir sin ellos”, declaró Carol Castro Jiménez.

Cabe precisar que Carol Castro Jiménez ya se habría encadenado en otras dos oportunidades en el Ministerio Público, así como en Palacio de Justicia en el último mes de agosto. En ambas oportunidades la razón fue la misma.

Según detalló, ella sufrió de violencia física por parte de su expareja. Motivo de las constantes agresiones, terminó con un sutura de 50 puntos en el rostro.

Esposo de mujer que se encadenó en Ministerio de la Mujer se defiende

En una entrevista del 2016 para Perú 21, Bric Rupay Ramos, la expareja de Carol Castro Jiménez, salió al frente para aclarar que sí tenía en su poder a sus dos hijos; sin embargo, negó que los haya arrebatado.

Asimismo, rechazó que él haya ocasionado los cortes en el rostro de Castro Jiménez. En tanto, detalló que esas heridas fueron producto de una violenta maniobra que la mujer se sometió para entrar a la casa de su expareja.

"Eso es totalmente falso (que le haya cortado la cara). Ella se autolesionó al querer entrar a mi habitación por la ventana y al no poder hacerlo, ella le mete una patada a las lunas y todos los vidrios le cayeron encima", aseguró.