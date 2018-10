Chorrillos: Anciana fue atropellada y responsable no quiere hacerse cargo [VIDEO]

Una anciana de 72 años se debate entre la vida y la muerte en una cama del Hospital María Auxiliadora luego de haber sido víctima de un atropello en la avenida Prolongación Defensores del Morro en Chorrillos.

El culpable del accidente de tránsito sería un taxista identificado como Simón José Chipana Mariscal quien ahora se encuentra como no habido y no contesta ningún tipo de comunicación que le hace llegar la familia de la víctima.

“No contesta el teléfono, no quiere ni siquiera en apoyar en donar sangre. No se hace cargo de los gastos, el SOAT no los cubre porque no todos los medicamentos están en el hospital y nosotras, las sobrinas, debemos correr con ellos”, contó Cinthia Davelouis, familiar de la víctima, a 24 Horas.

Davelouis indicó que su Perla Esperanza Toro Díaz se mantiene con vida gracias a un respirador artificial y que días antes estuvo a punto de perder la vida, aunque felizmente fue estabilizada por los médicos.

Y es que a la familia no solo el embarga el sentimiento de angustia sobre el estado de salud de la septuagenaria sino que también espera una respuesta a la pregunta sobre que le pasó durante los cuatros días que estuvo extraviada y porqué apareció en Chorrillos cuando la víctima vive en el distrito de Lince.

Por otro lado, la familia del acusado aduce no saber nada sobre el paradero de Chipana Mariscal y afirman que todo lo relacionado al tema de la anciana lo verán solo a través de representación legal.

Asimismo, la denunciante indicó que hasta el momento ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público aún no han empezado con las investigaciones del caso.