Moisés Arias: “El trabajo será amplio, pero no habrá borrón y cuenta nueva”

¿Cuáles son esos ejes centrales de campaña que ustedes vienen impulsando en este tramo final de la contienda electoral?

Primero, el sistema de evacuación de aguas que tenemos que tenerlo sí o sí. Nosotros somos un río seco de la salida natural de la quebrada San Idelfonso, y como tenemos un plano inclinado hacia el mar, nuestra ubicación es riesgosa. Sean lluvias o huaicos, igual nos van afectar en el futuro. Además, la filtración de agua subterránea nos afecta. Segundo, sistema de drenajes para contrarrestar los impactos del Proyecto Especial Chavimochic. Tercero, la revisión del sistema de alcantarillado. Todavía tenemos un 40 por ciento de alcantarillado por cambiar. Y el cuarto punto es la rehabilitación y renovación de las pistas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. Tienen que hacerse mediante asfalto en caliente.

¿Ha hecho un cálculo de cuánto demandará hacer esas obras?

Entre 40 a 60 millones de soles.

¿De dónde va salir ese dinero? Le pregunto esto porque la comuna no tiene ese presupuesto.

De la reconstrucción con cambios, que nos toca por derecho. Hay 2,500 millones de soles que siguen en Lima, y está durmiendo en Lima porque este esquema de administración regional, provincial y distrital, está plagado de expedientes corruptos, plagiados, y ustedes son testigos de eso. Esa plata no se ha tocado. Estos proyectos se tienen que consensuar en una mesa con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No podemos tener proyectos cuestionados. Necesitamos avanzar, pero con el visto bueno de la Contraloría General de la República para evitar problemas de corrupción.

¿En qué tiempo se podrían ejecutar esas obras?

En seis meses.

Uno de los problemas de Víctor Larco, que es usado como “caballito de batalla” en cada campaña, es la erosión costera, pero que es una política del gobierno nacional. Ya está en camino la solución definitiva. El municipio no tiene mucho que ver.

Tiene mucho que hacer.

Pero la decisión ya se tomó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Indudablemente, pero lo que nosotros podemos hacer es entrar a una campaña de sensibilización y hacerle entender o comprender a la gente que otra alternativa no hay. El molón del puerto de Salaverry no va a ser desmontado, porque el puerto ha sido concesionado por treinta años a Tramarsa. Los ambientalistas, a los cuales yo respeto muchísimo, están provocando que el pueblo de Víctor Larco pague la factura, ¿de acuerdo? Los que han sido perjudicados son los vecinos del distrito y estos no pueden vivir así. Voy a impulsar la decisión del Gobierno hasta la ejecución del mismo. Tenemos que gestionar ante el Congreso de la República para que en el presupuesto del próximo año se incluya los 300 millones de soles para la solución definitiva. El expediente técnico estará listo en febrero (del 2019). Hay que trabajar con el Parlamento y los moradores. El anhelo de la gente es recuperar pronto su playa. En el futuro se puede construir el malecón. Eso permitirá generar empleo, turismo y se revalorizarán las propiedades.

En educación, ¿qué piensan hacer?

Vamos a firmar convenios con colegios como el de Víctor Larco para mejorar infraestructura y comprar equipos de trabajo para sus diversos talleres.

Finalmente, ¿harán una auditoría a los doce años de gestión apepista?

El trabajo será amplio, pero no habrá borrón y cuenta nueva. No vamos a entrar a una cacería de brujas sino que cualquier irregularidad que encuentre lo denunciaré ante el Ministerio Público. Pero no vamos a hacer una persecución, menos vamos a sacar a trabajadores.