23 murieron en fatal accidente de bus en Cusco

La cifra de muertos, tras el choque y posterior vuelco a un abismo de 300 metros del bus de la empresa de transporte María Belén, se elevó a 23. El fatal accidente ocurrió el último lunes al promediar las 15:00 horas en el sector de Miskabamba, a pocos metros del puente Tincoc, ubicado en el distrito de Paccarectambo de la provincia Paruro. El vehículo iba de Cusco al distrito de Santo Tomás.

Entre las víctimas se hallan Crisólogo Cabrera Alvaro (24) e Hilda Huillca Huamán, padres de la menor F. E. C. H. (3), quien es una de las 17 sobrevivientes del fatal accidente de tránsito. Su hermanito de siete meses también pereció en el siniestro.

Marco Ordóñez, subdirector del Hospital de Contingencia Antonio Lorena, informó que el diagnóstico médico de la pequeña es de policontusión y, a descartar, hemorragia intracraneal.

Lenin Cabrera, tío de la menor, quien llegó desde Arequipa tras ser notificado del accidente, contó a La República que la pequeña y sus padres viajaban a Chumbivilcas para visitar a sus abuelos. Su hermano y cuñada vivían en el sector Delta 1 de Puerto Maldonado (Madre de Dios).

En el hospital Contingencia permanecen internados siete heridos (cinco adultos y dos menores). El médico Marco Ordóñez informó que están estables. Sin embargo, algunos deben ser sometidos a intervenciones quirúrgicas.

En el hospital regional de Cusco, permanecen internados dos heridos y el resto fueron trasladados a clínicas por decisión de sus familiares.

Trágica cifra

La noche del último lunes, agentes del Departamento de Salvamento de Alta Montaña y bomberos lograron rescatar once cadáveres que estaban regados en la pendiente por donde cayó el bus. Ante el difícil acceso a la zona, las labores prosiguieron ayer por la mañana, recuperaron diez cadáveres más.

El jefe del Departamento de Salvamento de Alta Montaña, Marco Llanos, informó que los últimos cadáveres estaban aprisionados dentro del chasis del bus. Explicó que la zona es inaccesible; por ello, el personal de la policía tuvo que emplear equipos especiales para las labores de búsqueda y rescate de los pasajeros que perecieron en el accidente.

En las labores, también participaron personal del Escuadrón de Emergencia y varias compañías de bomberos de Cusco.

Por disposición del fiscal provincial de Paruro, Edison Flores Ponce, los 21 cadáveres fueron trasladados a la morgue de Cusco para su plena identificación y posterior entrega a sus familiares.

Las últimas dos víctimas del accidente perecieron en el hospital Contingencia la noche del lunes. Se trata de Sabina Ccaya Jara (42) y Frida Quispe López (60).

CAUSA DE ACCIDENTE

Según las primeras pesquisas, el bus de la empresa María Belén, de matrícula M3W-957, se trasladaba de Cusco a Chumbivilcas y fue impactado por el vehículo de la empresa Eco Natura de placa C1M-956. Tras la colisión volcó hacia el abismo y cayó cerca al río Apurímac.

El chofer de esta última unidad vehicular, Víctor Gavidia Castro (33), por disposición del Ministerio Público, fue detenido para las investigaciones y para determinar responsabilidades.

En tanto, el chofer del bus siniestrado, Hermógenes Quiña Ancalla (35), también figura en la lista de fallecidos.

PIDEN APOYO

Los familiares de los heridos señalaron que los representantes de la empresa se constituyeron para brindarles apoyo. Sin embargo, otro grupo asegura que el SOAT no cubre toda la atención.

También piden ayuda para el traslado de las víctimas hasta sus lugares de origen.

Alcalde culpa a buses de minera

El alcalde de la provincia de Chumbivilcas, David Vera Castillo, sostuvo que los buses que trasladan personal de la empresa minera Las Bambas son causantes de accidentes ocurridos en la referida vía.

Asevera que los conductores imprimen excesiva velocidad y la causa del último accidente no sería una falla mecánica sino humana.

“De manera frecuente me transporto por esta vía, donde hay tramos que son muy estrechos, y lo he vivido en carne propia, ya que el vehículo en que me trasladaba fue impactado por un bus que presta servicio para la minera. Corren, estos vehículos van a excesiva velocidad, invaden el carril y creen que son dueños de la vía”, afirmó.