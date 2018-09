Sujeto que amenazó a conductor con una pistola asegura no haber cometido delito [VIDEO]

Manuel Liendo Rázuri, el sujeto que insultó y escupió a un conductor en San Isidro, se pronunció esta noche en un programa periodístico.

La actitud confrontacional del exmilitante del APRA, la cual ha generado diversas reacciones en las redes sociales y en diversas entidades, dijo en modo de defensa que él “no ha cometido ningún acto ilícito”.

“No he cometido ningún ilícito. No he disparado a nadie, no he herido a nadie. Y si el fiscal me quiere denunciar, que me denuncie”, sentenció durante una llamada telefónica Liendo Rázuri.

“Me hizo perder la paciencia. Reconozco que no era necesario porque no iba a disparar, ni mucho menos sacar la pistola porque si un hombre te hace una ofensa, tu bajas del carro y lo enfrentas, me parece lo más normal”.

Siguiendo la misma línea de amparo, Liendo Rázuri se refirió sobre el comunicado que emitió el Partido Aprista Peruano (APRA) y dijo que “tiene derecho a hacerlo".

Cabe resaltar que en redes sociales trascendió que la junta de propietarios de su edificio también habían presenciado actitudes de violencia por parte del hombre.

Según lo que contaron, Liendo Rázuri habría mostrado en diversas oportunidades una conducta violenta y prepotente, agresiones verbales, además de intimidaciones a los trabajadores de la residencia.

“Son versiones de terceros. Hay conflictos porque ya no viven propietarios porque casi todos son inquilinos, suben los perros a los ascensores y eso me enerva. No soy amigo de nadie [...]. Esa no es mi vivienda, es mi oficina, mi departamento de soltero”.

Asimismo, las cámaras de seguridad de la residencial evidenciaron cuando el sujeto, durante una fiesta infantil en una de las áreas comunes, fue al counter de entrada para manipular los monitores y llevárselos. Según sus vecinos, la actitud de Manuel Liendo Rázuri se dio porque no se le dio un comprobante de pago.