Alberto Santana: ¿Cómo se creó la iglesia evangélica El Aposento Alto? [VIDEO]

La iglesia evangélica El Aposento Alto tuvo sus inicios en el distrito de Independencia en 1991, después que el pastor Alberto Santana viera a través de sus sueños “que unos indios danzaban haciendo actos diabólicos” en dicha propiedad.

Según el reportaje del programa Válgame Dios, el polémico personaje evangélico se instaló en el humilde cerro del distrito del Cono Norte tras el premonitorio sueño que le indicó que dicho templo olvidado estaba “endemoniado”.

"Era así, una puerta de madera vieja, no tenía ventanas, no tenía piso ni techo y los ladrillos estaban sobrepuestos, también, no tenía piso ni techo", contó Alberto Santana frente a sus fieles.

Asimismo, en las diversas conferencias que brindó a sus seguidores, Santana contó que le daba “pena” que sus devotos suban hasta el cerro, por lo que les pidió que presten sus casas para realizar los cultos.

“Así de 10 miembros pasamos a 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35,40 integrantes y se llenó la casita. Entonces dijimos, hermanos, vamos a volver al Aposento Alto, así que volvimos a hacer culto arriba. De 40 pasó a 50, 60, 70 y se llenó la iglesia”.

Es así como en 1996, el pastor evangélico compró un terreno con los diezmos de los diversos seguidores en el mismo distrito, y donde está establecida ahora la sede principal del Aposento Alto.

“Y el señor me dijo, hijo mío, no te prestes del banco. Hijo mío, yo quiero ser tu banquero”, precisó Alberto Santana, el ahora exlider del movimiento cristiano El Aposento Alto.

Cabe resaltar que la sede de la iglesia evangélica tiene una universidad, una radio, un restaurante, una librería y una editorial que publica todos sus ejemplares que vende a sus seguidores. Además tiene 54 locales en Lima, en provincia y hasta en el extranjero.