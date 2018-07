Familia es detenida por presuntamente secuestrar a quien acusan de estafa

Arequipa. En un confuso incidente, cinco integrantes de una familia quedaron detenidos por el presunto delito de secuestro en contra del vendedor de vehículos Jorge Venturo Lozano (33). Este último denunció que lo retenían, pero los involucrados lo acusan de estafa en la compra de un vehículo tipo cúster.

Según la versión de los detenidos, ellos le pagaron 110 mil soles a Venturo, quien no cumplió con depositar ese dinero a la empresa para la que trabaja. Esto les generó un perjuicio porque no tenían ni la placa ni la tarjeta de propiedad y por lo tanto no podían usar la unidad.

Entonces, los agraviados, que llegaron de Cusco, fueron a exigir que haga el depósito. En esas circunstancias lo habrían retenido desde las 18:00 horas del jueves en el taller de la empresa, en la prolongación Ejército de Cerro Colorado.

Recién ayer, junto al presunto secuestrado, se dirigieron al banco BCP de la Av. Ejército para que Venturo cumpla con el depósito.

Sin embargo, este último alertó a la cajera que era víctima de secuestro y se activó la alarma, que acabó con la detención de Wilfredo Huillca G. (29), los hermanos Santiago (31) y Daniel Laucata Q. (41). También Francisca Leonardo Q. (32) y Eusebia Huillca L. (35). Todos serán investigados por el presunto delito. ❧