Cajamarca exigirá a Vizcarra elevar el presupuesto nacional para Educación

Durante el GORE Ejecutivo, que sostendrán hoy las regiones en Lima, la representación cajamarquina solicitará al presidente de la República, Martín Vizcarra, cumpla con su ofrecimiento de impulsar la descentralización y aumentar el magro presupuesto nacional para el sector Educación, anunció el gerente de Desarrollo Social, César Aliaga Díaz.

Aliaga criticó al presidente Vizcarra que hasta ahora no se cumpla siquiera la aspiración de llegar al 6% del presupuesto nacional para el sector Educación, apenas están rozando el 3%, “pero lo peor es cuando se dice que hay que aumentar el presupuesto, pero no hay en qué gastar, y eso nos parece que es un respuesta que no corresponde, como declaró el ministro de Educación, que es impropio, la posibilidad de gestionar programas educativos al interior de las escuelas y también en la escuela de padres, porque este tema hay que sacarlo de la escuela y llevarlo a los padres”.

“Estamos insistiendo en completar los recursos en el lado social, para garantizar el funcionamiento de los nuevos hospitales que tenemos en Cajamarca, cuyos presupuestos dependen de transferencias del Ministerio de Salud para cubrir la brecha de personal, sobre todo en Cajabamba, se necesitan 300 nuevos profesionales y en Jaén como 800 y otros 300 más en Cutervo, de tal manera, la garantía de esos recursos sea lo principal que estamos llevando al GORE Ejecutivo”, finalizó.