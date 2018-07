Hermano de Juanita Mendoza: “Si la volvíamos a ver iba a ser un milagro”

La muerte de Juanita Mendoza ha indignado a la mayoría de peruanos, pues se convirtió en una víctima más de la violencia a la mujer, un problema que hasta ahora no se logra erradicar. Su hermano que vive en Cajamarca llora su partida y exige justicia.

Pese a que deseaban que Juanita Mendoza se recuperara, su familia era consciente de que este hecho era complicado, debido a que Esneider Estela, su agresor, la dejó con el 80% de su cuerpo quemado y su estado de salud era crítico.



"No había la esperanza de verla nuevamente. Yo decía si la volvíamos a ver a Juanita será un milagro. Dios hasta acá le dio la vida, él ya supo dónde la lleva", dijo su hermano a canal N.



Además, comentó que están a la espera de que terminen los trámites en Lima para que puedan llevar el cuerpo de Juanita hacia Cajamarca, donde será velado.



"Estamos esperando la ayuda del pueblo cajamarquino, de las autoridades. No hay hora aún fijada, podría ser a la 1 o a las 10, no podemos confirmar todavía", explicó el hermano de Juanita Mendoza.



En tanto, el familiar pidió ayuda para sus tres sobrinos, que hoy se quedan en la orfandad. "Les pedimos en estos momentos difíciles que se solidaricen con nosotros. Para los niños, mis sobrinos estamos pidiendo la ayuda también", finalizó.