Le prendió fuego a Juanita y luego se fue al río a drogarse

El ataque con gasolina y fuego que sufrió en Cajamarca Juanita Mendoza Alva y que conmovió al país fue narrado de manera escalofriante por el responsable de este acto criminal: Esneider Estela Terrones, quien la noche del martes fue confinado en el penal de Huacariz.

En esa cárcel pasará nueve meses en prisión preventiva, en tanto se le procesa por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Juanita, quien ahora lucha por su vida con más del 80% del cuerpo quemado, y lesiones a otras tres personas.

“El 29 de junio le eché gasolina a mi cuñada con una botella, toda vez que ella me tiene cólera porque yo estuve con su hermana, embarazada producto de nuestra relación, y como la llevé a vivir a Bambamarca, hace tres meses, su familia me tenía cólera porque ella se había ido conmigo y no me aceptaban en su casa”, dijo a los investigadores.

Vale recordar que Esneider había negado cínicamente el ataque, pero no tuvo más remedio que confesar su crimen abrumado por las pruebas en su contra.

Acalorada discusión

Según el relato que Estela Terrones le brindó a la fiscal Elena Barrueto, su transformación no ocurrió simplemente porque un día se despertó y decidió atacar a Juanita.

Esneider Estela y Liliana Mendoza Alva estuvieron casi un año conviviendo. Hace algunas semanas, ella decidió terminar la relación, pero él no lo aceptó.

En los últimos meses, ella había sufrido episodios violentos pero pensó que ya se le iba a pasar y que tenía la situación controlada, por eso no lo denunció.

"Hace tres semanas tuve una discusión con la madre de mi pareja, Eudelia Alva, y con su hija Juanita Mendoza Alva. Me insultaban y me decían drogadicto", narró.

"El 29 de junio, desde las 6.00 am., estuve fumando marihuana a orillas del río Maschon con mi hermano Leonaldo y mi cuñada Karen. A las 19.00 horas bajé solo al barrio. Tenía cogida una botella de plástico con combustible. La señora Juanita me empezó a gritar 'ya llegó ese drogado'; me acerqué y le pregunté ¿por qué me dices así? y ella me contestó 'eres drogado, paras drogándote por la calle".

"La quemé y me fui al río"

La frase siguiente estremeció la sala: "Agarré la botella que tenía en mi mano derecha y se la quise tirar con todo y botella en la cara, pero se derramó el combustible y se prendió con fuego la señora Juanita, ya que estaba preparando en esos instantes su salchipollo".

"Al ver esto –continuó–caminé hacia la calle Miguel Iglesias y de ahí hasta el puente Moyococha, bajé hacia el río donde continué fumando marihuana no recuerdo hasta qué hora, solo recuerdo que me desperté en mi casa al día siguiente cuando unos policías ingresaron y me trajeron a esta dependencia policial junto a mi hermano Leonaldo".

También dijo no recordar cómo consiguió la gasolina y negó haber amenazado de muerte a su expareja.

La noche del martes, Esneider Estela fue trasladado al penal de Huacariz luego de que el Poder Judicial le dictara nueve meses de prisión preventiva.

En setiembre del 2015 había sido recluido en el mismo penal por robo agravado. Los familiares de Juanita piden su traslado a otra cárcel y le den cadena perpertua. ❧

Fiscal: “Lo hizo consciente de sus actos”

- El jefe de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Alfredo Rebaza, explicó que este hecho no configura –por ahora– delito de feminicidio porque el que comete feminicidio es el que mata a una mujer por su condición de tal. “Primero, tiene que haber una situación de odio relacionado a la condición de mujer y, además, tiene que estar dentro de algunos contextos”, agregó.

- Por su parte, Mercedes Barrueto Salas, la fiscal que realizó el pedido de prisión preventiva para Estela, dijo que respecto a un supuesto estado de drogadicción del acusado, se sustentó que éste se encontraba en plena consciencia de sus actos cuando atacó a Juanita.

- Hasta la tarde de ayer, Juanita se encontraba estable en el hospital Guillermo Almenara. Su estado sigue siendo crítico, se le han realizado dos operaciones. Lo que más preocupa a los médicos es el daño pulmonar que presenta, pues es una quemadura “con un tóxico muy potente”.