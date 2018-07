Madre de Esneider Estela: “No creo que él sea capaz, de repente se ha inculpado”

Esneider Estela fue el causante del sufrimiento que hoy vive Juanita Mendoza y su familia, pero también del padecimiento que viven sus padres, quienes se pronunciaron por primera vez tras la tragedia que causó su hijo.

El amor que la madre de Esneider Estela siente por su hijo le hace aún dudar que haya sido capaz de quemar viva a su excuñada. “No sabíamos (lo que había ocurrido), yo no puedo decir nada. No creo que sea capaz, pero sí, él de repente se ha inculpado”, dijo.

PUEDES VER Esneider se vengó de Juanita por oponerse a que vea a su hermana

Sin embargo, el padre de Esneider sí consideró que la acción de su hijo fue denigrante y expresó resignación. “Qué vamos a hacer. Otra cosa no queda, yo no le he mandado a que haga esas cosas”. Agregó que su hijo nunca antes vio en su hijo actos violentos.

En lo que coincidieron ambos padres de Esneider Estela fue en pedir la pronta mejoría de Juanita Mendoza. “Rogamos bastante que se recupere, que se mejore pronto, nadie quiere pasar por esa situación”, expresó la madre.

Además, los padres expresaron que conocían de cerca a los padres de Juanita Mendoza, pues eran sus vecinos. Sobre ello dijeron que “han sido buenos vecinos, nunca hemos tenido un rencor, una discusión”.