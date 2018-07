Estudiantes de Arequipa representaron a Perú en mundial de robótica en Canadá [FOTOS Y VIDEO]

Luego de una participación exitosa en el Mundial Robocup de Canadá realizado en el mes de junio, los integrantes del Club de Robótica de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) aprovecharon su regreso a Arequipa para exhibir los robots con los que participaron representando al Perú.

Dennis Barrios Aranibar, docente de Ciencias de la Computación de la UCSP y director del Club de Robótica, cuenta que este año participaron 15 integrantes de este club en tres equipos distintos: Storm Troopers, Star Ov Larvic, y Causa - Larvic.

Estos equipos participaron en tres categorías del campeonato mundial. El Storm Troopers participó en la categoría de Super Team Soccer Junior con cuatro robots diseñados para jugar fútbol. Este grupo obtuvo el subcampeonato en esta categoría.

El equipo Star OV Laric, conformado por estudiantes del nivel secundario de diversos colegios de Arequipa, participaron en la categoría Rescue Line. Este grupo obtuvo el premio Bet Innovation luego de presentar un robot capaz de seguir una linea negra mientras sobrepasa por diferentes obstáculos. Carlos Corrales Yarasca, integrante de este equipo, cuenta que este robot, construido en una escala más grande; podría rescatar víctimas atrapadas en accidentes o desastres naturales.

Por último el equipo de Causa - Larvic participó en la categoría OnStage (entretenimiento con robots). Este equipo, también integrado por escolares, presentó una coreografía basa en la canción This is Me. En su presentación los alumnos bailaron junto a los 6 robots que construyeron. Estos robots se movían luego de recibir ordenes mediante sensores de luz.

El Robocup se realizó del 16 al 22 de junio. A este club pertenecen más de 50 integrantes quienes se vienen preparando para participar de otro torneo mundial este año.