¿Cuántas veces un hombre puede eyacular en un solo encuentro sexual?

Muchos queremos alargar la sesión sexual lo más que podamos, debido al intenso placer y las ganas de pasar tiempo con la pareja; sin embargo, por cuestiones fisiológicas no siempre se puede.

Las personas con pene, normalmente, son los que ponen fin al encuentro sexual con la eyaculación. Esta puede ser de una o más veces, pero —como todo en esta vida— existe un límite. Para entender más sobre el tema, el urólogo Luis Velasco y el sexólogo Christian Martínez nos lo aclaran.

¿Cuántas veces una persona con pene puede eyacular en un encuentro sexual?

Ambos expertos dijeron que no hay un número mínimo o máximo de veces en que un hombre puede eyacular. Sin embargo, el urólogo Velasco señaló que el promedio es que la persona eyacule en ese momento dos o tres veces y que en casos extremos es siete veces. Añadió que es lógico que la cantidad va a ir disminuyendo.

Asimismo, Martínez agregó que la densidad del semen también irá cambiando mientras más se eyacule. “Va a contener menos espermatozoides y más líquido seminal. Va a ser más clara la eyaculación. Además, la calidad de este va a depender de la edad y del estilo de vida de la persona”, detalló.

¿Cuánto tiempo tiene que esperar un hombre para volver a erectarse?

Los especialistas afirmaron que el periodo refractario o latencia eyaculatoria, que es el tiempo desde que uno eyacula hasta que puede erectarse de nuevo, va a depender de varios factores, como la edad, la estimulación cerebral y manual que se le pueda dar al pene, la predisposición para tener sexo y el estilo de vida (consumo de alcohol, tabaco y más).

De la misma forma, el doctor Luis Velasco resaltó que latencia eyaculatoria va alargándose conforme la persona va creciendo: “Una persona joven de 16 a 18 va a tener erecciones continuas con intervalos de tiempo muy cortos entre una y otra erección, puede pasar uno o dos minutos y se erecta nuevamente. Cuando el hombre tiene 25 o 30, ese tiempo se va alargando en 10 a 15 minutos y ya cuando tiene 40 tiene que pasar una hora u hora y media. Ya de mayores de 60 años tienen que esperar un día”.

En la misma línea, Martínez precisó que la estimulación también es fundamental, ya que si después de eyacular una vez, el hombre no se siente tan excitado, probablemente no va a tener una erección o no se va a dar de manera adecuada.

De la misma manera, el sexólogo remarcó que hay que tener en cuenta que se puede tener un orgasmo sin una eyaculación, puesto que el orgasmo se produce por el estímulo del sistema nervioso a través de las terminaciones que tenemos, incluyendo los sentidos y la imaginación.

¿Qué pasa si eyaculo muchas veces?

No hay problemas en tener una gran cantidad de eyaculación, el detalle es que esto se vuelve doloroso para el pene porque el movimiento coital puede generar irritación del glande.

Por otro lado, el urólogo acotó que el número va a depender del ritmo de relaciones que la pareja está acostumbrada a tener; sin embargo, la cantidad sí se vuelve un problema cuando solo se hacen mediante la masturbación porque cuando su compañera o compañero no va a poder seguir su ritmo.