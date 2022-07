¿Qué pasa con la vagina cuando se deja de tener relaciones sexuales?

Que el orificio se cierra o que puede aparecer un nuevo himen..., ya que existen mitos frente a la ausencia de relaciones sexuales en mujeres, dos especialistas consultadas por La República aclaran qué sucede con la vagina durante el lapso en el que la acción pasa a un segundo plano.

¿La zona íntima puede sufrir algunos cambios si los besos, caricias, jugueteos y penetración no forman parte del horario? Una pausa en la vida sexual es igual de respetable que una continuidad. Revisa los siguientes datos.

¿Hay algún cambio en la vagina si no tengo relaciones sexuales?

La ginecóloga Vicky Vásquez explica que cuando una persona que ya ha tenido relaciones sexuales deja de tenerlas, se puede notar un cambio de elasticidad por la disminución en la lubricación: “La presión de las paredes de la vagina puede cambiar, entonces, esto puede hacer que con el tiempo pueda ser menos laxa”.

¿Se convierte en una vagina atrófica?

“No, la vagina atrófica significa una falta de lubricación, pero usualmente ese término lo usamos en pacientes posmenopáusicas, que ya no menstrúan y para quienes las hormonas han bajado. Es diferente, la atrofia también causa que la pared de la vagina esté más delgada”, sostiene Vásquez.

Y sobre esta realidad, la doctora Corina Hidalgo, ginécologa obstetra, profundiza en el tema: “Si estamos hablando de una paciente en edad reproductiva, la vagina será un conducto que se puede ampliar y quedar en un tamaño completamente regular sin mayor problema. Hasta antes de la menopausia no hay ningún problema porque vamos a estar protegidas por los estrógenos, por las hormonas femeninas que normalmente generan mayor lubricación y producción de las sustancias que permiten que la vagina esté cuidada”, señala.

Pero no sucede lo mismo en una paciente que está en la perimenopausia o en la posmenopausia , ya que “la disminución de estrógenos genera la atrofia vaginal. Si a eso le sumo la ausencia de relaciones sexuales, pues va a tener una vagina con tendencia a tener mayor sequedad, una vulva un poco más deshidratada”.

Sucede lo contrario con las personas que llegan a la tercera edad con una vida sexual activa: “Van a tener menos molestias urinarias, menos dolor a nivel vulvar, menos sequedad vaginal porque esa parte va a estar constantemente en hidratación. A medida que pasan los años es importante entender que así como nos hidratamos la cara es importante hidratar la vulva y hay que hidratar la vagina”.

Una de sus recomendaciones es usar productos que mejoren la textura de la piel. “La piel de la vulva es una piel mucho más delicada. Hay que tener cuidado con eso, obviamente las relaciones sexuales son un pro”, asegura Hidalgo.

¿Hay alguna afectación frente a la falta de relaciones sexuales?

Sin embargo, la disminución en la lubricación no significa la ausencia de ella: “En una persona que deja de tener relaciones sexuales no hay una falta de lubricación en realidad. La vagina todo el tiempo contiene secreciones porque contiene glándulas. (...) Ese tipo de lubricación siempre va a existir” , argumenta la primera especialista.

“Al retomar las relaciones sexuales puede haber la misma sensación que hubo quizás la primera vez. Pero la vagina es un músculo, es elástico, entonces puede que algunas personas no experimenten esto”, resaltó Vásquez y reiteró que no es malo no tener una rutina de sexo.