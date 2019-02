Ocho alimentos que no debes volver a calentar porque podrían envenenarte

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico de primera necesidad. Una de las razones es por su función de calentar las comidas de forma rápida. Sin embargo, no todos los alimentos deben de ser recalentados, ya que podrían ser dañinos para la salud.

Según publicó el portal The Mirror, existen ocho tipo de alimentos que no deberían recalentarse, ya que podrían llevarte a sufrir serios problemas digestivos. Esta es la lista de 8 comestibles que no deberías meter en tu microondas; la mayoría de ellos los comes en la dieta normal:

El arroz: “El arroz crudo puede contener esporas de bacterias que pueden producir intoxicación alimentaria”, según informó la Agencia de Normas Alimentarias de Estados Unidos. Por ende, si dejas reposar el arroz a la temperatura del ambiente, estas esporas se multiplicarán rápidamente.

El apio, la espinaca y la remolacha contienen nitrato debido a su crecimiento cerca del suelo. Estas sales pueden volverse tóxicas ante el calor y liberar propiedades cancerígenas.

Por su lado, los champiñones deben ser consumidos poco tiempo después de ser preparados, pues sus proteínas se deterioran rápidos y al ser recalentados producirán problemas estomacales.

Los huevos también pueden llegar a ser tóxicos al ser recalentados. Además de que pueden generar una explosión en el microondas; incluso ha habido casos en el que este alimento ha explotado en la boca de algunas personas generando quemaduras y problemas auditivos.

Asimismo, las papas pueden promover el desarrollo de botulismo (intoxicación por ingerir comidas envasadas).

Finalmente, el pollo también puede provocar problemas digestivos al ser recalentado. Asimismo, el portal Infobae explica que "el secreto para recalentar el pollo es hacerlo ya que muchos suelen calentar algunas partes más que otras, dejando espacios fríos donde la bacteria (Campylobacteria) podría contratacar.