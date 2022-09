¿Bañarme cuando estoy con la menstruación puede afectar mi salud?

Un informe de Unicef publicado en 2020 reveló que, solo en Lima, nueve de 20 niñas y adolescentes encuestadas de entre 13 y 17 años señalaron haber sido impedidas de bañarse el tiempo que estuvieron con su menstruación. Con frecuencia, esta restricción surge a partir de la idea que tomar una ducha cuando se está en con el periodo menstrual podría ‘cortarlo’ o que podría generar algún otro problema en la salud de la persona.

Este tipo de creencias podría resultar perjudicial para la higiene y bienestar de esta población, según refiere el Manual sobre salud e higiene menstrual para niñas, niños y adolescentes de Unicef. En este sentido, conversamos con las ginecólogas Katherine Sedano y Pilar Chuquillanqui para aclarar este mito y conocer algunas recomendaciones para asearse cuando se está con la menstruación.

¿Puedo bañarme cuando estoy con la menstruación?

“Las mujeres pueden bañarse cuando están con la menstruación (...) es parte de la higiene íntima. Más bien, se recomienda asearse para evitar infecciones y la presencia de malos olores”, refirió la doctora Sedano, quien forma parte del consultorio privado Ginecosalud, en diálogo con este medio.

La experta detalló que durante el periodo menstrual la sangre se seca y se coagula en la zona íntima, por lo que es necesario ducharse. “La sangre también puede servir como un medio de cultivo en el que otros patógenos ‘aprovechan’ y se proliferan o aumentan (...). Por eso, está mal no bañarse en este tiempo”, recalcó.

De acuerdo con Unicef, el mito de no bañarse cuando se está con la menstruación podría haber surgido “durante los tiempos en que las personas solían bañarse a la intemperie”, tales como lagos o ríos. Sin embargo, actualmente la población suele asearse de forma privada, por lo que no habría motivos para no hacerlo durante este tiempo.

Las especialistas recomiendan bañarse cuando se está con la menstruación. Foto: composición LR/El Popular/Healthline

¿Cómo asearse cuando se está con la menstruación?

En conversación con La República, la doctora Pilar Chuquillanqui, quien labora en la Clínica de Fertilidad Inmater, precisó que las personas pueden bañarse con agua fría o tibia, pues “no causan problemas con el flujo de sangrado”. Asimismo, Sedano recomendó limpiarse con agua y jabón el área de la vagina todos los días. Así como secarse bien luego del aseo.

“Se deben enjuagar bien y secarse adecuadamente, ya que el hecho de que se mantenga húmeda la zona propicia que crezcan otros gérmenes, como hongos o bacterias, que podrían estar en la piel o en el mismo canal vaginal”, aseveró la ginecóloga Katherine Sedano.

El Manual sobre salud e higiene menstrual de Unicef recomienda que, cuando una se vaya al baño a limpiarse, debe hacerlo de adelante hacia atrás a fin de evitar que las bacterias de la zona del ano tengan contacto con los genitales. Otro punto a tomar en cuenta es que la persona siempre debe lavarse las manos antes de colocar o retirar el material para recolectar o absorber el flujo.

¿Puedo ingresar a la piscina cuando estoy con la menstruación?

Ambas expertas detallaron que no está contraindicado ingresar a la piscina cuando se está con la menstruación. “Si lo puede evitar, sería lo ideal. Pero si es necesario que ingrese a la piscina, podría utilizar tampones o copa menstrual en lugar de una toalla higiénica”, recalcó la especialista Chuquillanqui. En esa línea, la ginecóloga Sedano hizo hincapié que lo más recomendable en este caso es emplear la segunda opción.