¿Qué es la afasia?: causas y tratamiento de la enfermedad que sufre Bruce Willis

Bruce Willis se retiró de la actuación tras conocer que presenta afasia, una enfermedad que afecta el habla. Así lo señaló su hija Rumer Willis mediante un emotivo mensaje de Instagram. En ese sentido, y para que conozcas más sobre esta condición, te detallamos en qué consiste la afasia y cómo afecta la capacidad comunicativa de una persona.

Si bien no se ha brindado detalles sobre el diagnostico del actor, la publicación en la cuenta de la familiar de Bruce Willis refiere que este trastorno “está afectando sus capacidades cognitivas”. Pero, ¿qué otros efectos tiene en las personas? Tres especialistas del campo de la salud responden a las principales interrogantes sobre este mal.

¿Qué es la afasia?

En diálogo con La República, el Director Médico del Instituto Peruano de Neurociencias, Nilton Custodio, indicó que la afasia es un trastorno del lenguaje que repercute de forma negativa en la capacidad de comunicación de un individuo.

“Las personas pierden la capacidad de emitir palabras. Es importante conocer que esto involucra muchas actividades, como la repetición, la lectura, la comprensión y la cantidad de palabras que alguien puede expresar”, indicó el experto.

De acuerdo con la National Aphasia Association, en su mayoría, la población desconoce la existencia de esta afección, a pesar de ser más frecuente que otras enfermedades, como la parálisis cerebral o el mal de Parkinson. Por ejemplo, en una encuesta realizada por este organismo en el año 2016 en los Estados Unidos, nueve de cada diez personas dijeron no haber escuchado antes el término afasia, mientras que solo uno de cada diez lo identificó como un trastorno del lenguaje.

La terapeuta del lenguaje Yuliana Ramos, en conversación con este medio, señaló que esta alteración se registra no solo en adultos mayores, sino que también hay casos de afasia en los más pequeños. “Es más común en adultos, pero en la actualidad también se ve en niños (...) más que nada en aquellos que hayan sido prematuros, que tengan hidrocefalia, epilepsia o hayan sufrido un traumatismo encéfalo craneano”, puntualizó.

Bruce Willis tiene 67 años de edad y ha sido diagnosticado con afasia. Foto: AFP

¿Cuáles son las causas de la afasia?

El neurólogo Nilton Custodio precisa que la afasia se puede producir a consecuencia de “una lesión vascular aguda. Es decir, un infarto cerebral. Ocurre cuando un trombo obstruye una arteria, por lo cual esta se tapa y origina la muertes de las neuronas del área del lenguaje”. En estos casos, se puede denominar como una afasia vascular, motora o sensitiva, según refirió el especialista.

“Esto ocurre de un momento a otro. Generalmente se da en pacientes que son hipertensos, diabéticos, fumadores u obesos (...) sin embargo, también se puede generar por la ruptura de un aneurisma”, indicó el doctor Custodio. En tanto, la especialista Ramos indicó que también se da cuando las personas sufren un accidente cerebrovascular (ACV) o presentan tumores e infecciones.

La afasia es un problema médico que se origina por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje. Foto : captura CNN

Asimismo, existe otro tipo de afasia que se desarrolla de forma progresiva, y que podría ser el diagnostico del actor Bruce Willis, según aseguró el doctor Custodio. “En este caso, ya no pensamos en una afasia vascular, sino en una degenerativa. Y ahí sospecho que es la causa de la enfermedad del actor. Es decir, una afasia progresiva primaria (APP), que forma parte de una enfermedad degenerativa denominada demencia frontotemporal”, agregó.

De acuerdo con el portal especializado en salud, Mayo Clinic, la afasia progresiva primaria surge por una reducción, o atrofia, en ciertas zonas del cerebro responsable del habla y el lenguaje. Comienza generalmente en personas de 60 años de edad y afecta a hombres y mujeres por igual.

¿Cuáles son los síntomas de la afasia?

Los síntomas de la afasia son los siguientes:

Dificultad para dialogar de forma fluida.

Problemas al repetir las palabras.

Retraimiento social por la barrera lingüística.

Problemas para comunicar pensamientos o deseos.

Dificultad para emitir las palabras.

¿Cómo se trata la afasia?

La afasia generada por una lesión vascular genera cambios en la capacidad comunicativa, lo cual dificulta la capacidad de hablar y escribir. La especialista en Logopedia y docente del UCV College, Cintia Nole, precisa que este trastorno se debe atender con la terapia del lenguaje.

“Con este tratamiento, los jóvenes y adultos vuelven a adquirir habilidades de expresión, comprensión y escritura. Pero es paulatino, muchas veces no se recupera de forma total. En estos casos, las personas aprenden a usar otras formas de comunicación”, recalcó.

En esa línea, las expertas indicaron que se debe tener en cuenta lo siguiente:

Diagnostico: “lo primero que se debe hacer es una evaluación para medir las habilidades del lenguaje. Esto implica nombrar objetos comunes, participar de una conversación, sin que el paciente perciba que se le está evaluando y repetir palabras o frases, así como leer y escribir”, aseguró la logopeda Yuliana Ramos .

Tiempo de recuperación: una vez que se haya evaluado estos aspectos, se comienza con la recuperación. El tiempo del tratamiento tarda según el nivel e intensidad del problema. “Si luego de la lesión se comienza pronto el trabajo, el paciente se recuperará de forma más rápida, pero esto dependerá del daño y de la zona localizada. Cabe señalar que el lado izquierdo del cerebro está más comprometido con el área del habla, por lo que, si esta se daña, es más difícil la recuperación”, precisó la especialista Ramos .

Terapia: busca recuperar las habilidades perdidas con la afasia. Las actividades que se trabajan son el canto, los ejercicios orales o la lectura de textos. Además, si el paciente no consigue expresar las palabras, también se puede trabajar otras alternativas, como el lenguaje de señas, tal como afirmó la especialista Nole .

Metodología: “El paciente es como un niño que ha tenido un retroceso y está aprendiendo de nuevo a hablar (...) pero al ser un paciente adulto cuidamos que no se sienta tampoco como un infante (...) buscamos la metodología, presentando, por ejemplo, revistas de acuerdo a lo que él se dedicaba y según eso vamos trabajando el habla, el lenguaje a nivel de comprensión y cognitivo”, dijo la terapista Ramos . En cambio, cuando los pacientes son niños, las actividades deben realizarse de forma más lúdica e interactiva.

Rol de la familia: la integración de la familia en el tratamiento tiene mucha influencia en los resultados. “Sin el apoyo familiar, es muy difícil que el paciente vuelva a adquirir habilidades del lenguaje (...) los familiares deben seguir las indicaciones del especialista y tener la predisposición para tener una participación activa en la terapia”, enfatizó Nole.

La terapia del lenguaje también contempla el aprendizaje de otras formas de comunicación, como el lenguaje de señas. Foto: Virgilio Grajeda / La República

Tratamiento de la afasia progresiva primaria

El médico Nilton Custodio precisa que la APP no puede curarse y no hay forma de detener el mal. “Lamentablemente, el tratamiento no existe, no hay forma de detener la evolución del mal, y el paciente tendrá problemas de memoria, luego espaciales, al final sufrirá un deterioro de sus capacidades (...) posteriormente podría perder las habilidades básicas, pero esto es con el curso del tiempo. Probablemente, en un lapso de 10 años, la persona podría estar postrada”, aclaró.

Sin embargo, el diagnostico a temprana edad y las terapias del lenguaje pueden ayudar a ralentizar la evolución de algunos síntomas a fin de que el paciente puedan continuar con sus actividades cotidianas.