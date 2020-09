La relación entre los alimentos que comemos y nuestro estado de ánimo

El rendimiento físico o el fortalecimiento del sistema inmune son algunos de los aspectos de nuestra salud que pueden ser influenciados positivamente por los alimentos que consumimos y por la forma en que lo hacemos. ¿Es verdad que nuestro estado emocional se halla también entre dichos aspectos?

Al respecto, la nutricionista Vannya Pineda, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, explica que la alimentación saludable influye. “Hay ciertos compuestos que se asocian a un estado general de bienestar y que, por ende, repercuten en el estado de ánimo ”, señala a La República, aunque aclara que no se trata de un vínculo directo.

“No es que por comer un alimento, mañana voy a estar alegre”, sostiene.

“Una correcta alimentación va a proporcionar nutrientes en las cantidades que el cuerpo necesita y va a ser variada, va a incluir diferentes alimentos. Cuando estos son consumidos en su estado natural, se conservan y mantienen los nutrientes que se asocian a estados de ánimo como la alegría, estar relajado o atento”, detalla.

¿Qué alimentos pueden influir en un buen estado de ánimo?

En primer lugar, la experta menciona a los alimentos que contienen vitamina C, como las naranjas, las fresas, el camu camu y los pimientos. “La vitamina C tiene una relación con la producción de endorfinas, que es la hormona del placer y, por ende, te mantiene en un estado de ánimo bueno, correcto”, explica.

La vitamina C de alimentos como el camu camu se relaciona a la producción de endorfinas, que generan placer. Foto: Difusión.

Otro alimento destacado por Pineda son los arándanos. “Contienen antioxidantes que, al proteger el organismo y atacar a los radicales libres, se relacionan a un estado de ánimo adecuado”, indica, al tiempo que resalta la importancia de los alimentos con alto contenido de antioxidantes.

Cereales como la avena y el centeno son también resaltados por la nutricionista debido a su contenido de betaglucano, el cual “tiene propiedades a nivel cardiovascular y se asocia al bienestar general”.

La especialista también habla de la leche y de los derivados lácteos: “En ellos se encuentra el triptófano, compuesto que eleva los niveles de la serotonina, lo que también se relaciona al estado de ánimo positivo”.

Los productos lácteos contienen triptófano, asociado al estado de ánimo positivo. Foto: Yogurt in Nutrition.

Un caso muy sonado en distintos medios es el del chocolate. “Tiene ciertos componentes antioxidantes que se asocian a la generación de endorfinas y a un buen funcionamiento de la dopamina, neurotransmisor asociado a la motivación. Cuando hay deficiencia de dopamina, hay estrés”, sostiene.

Pineda agrega que los científicos investigan la relación existente entre el omega 3 y la depresión y ansiedad. “No está confirmado, pero existen estudios que lo relacionan”, indica. El omega 3 puede hallarse en pescados como el bonito y la anchoveta, y en menor medida en semillas como la chía y la linaza.

¿Qué alimentos perjudican al estado de ánimo si se consumen en exceso?

Por otra parte, la nutricionista advierte el riesgo de consumir demasiadas frituras y alimentos ultraprocesados. “Generan una carga importante de radicales libres, que a su vez provocan estrés a nivel corporal y, por ello, un estado de ánimo que no es el óptimo”, asegura.

Los malos hábitos alimentarios también pueden influir negativamente sobre las emociones. “Por ejemplo, llevar una alimentación que no sea balanceada , que no esté acorde a las necesidades o que sea en exceso. O por lo contrario, también, si solo consumes una comida al día , que no está llenando los requerimientos de tu cuerpo”, afirma.

Hábitos saludables como beber 2 litros de agua al día se asocian a un buen estado de ánimo. Foto: 20 Minutos.

¿Qué hábitos alimenticios pueden influir en un buen estado de ánimo?

Pineda señala que las pautas recomendadas para una alimentación balanceada pueden influir en un estado de salud óptimo y, por ende, se asocian también a un buen estado de ánimo. En ese sentido, menciona las sugerencias de la Guía Peruana de Alimentación del Ministerio de Salud:

“Consumir los alimentos en la medida que tu cuerpo requiere, no consumir productos que tengan octógonos, beber al menos 2 litros de agua al día si eres adulto; tener un tiempo para desayunar, almorzar y cenar; no consumir los alimentos de manera apurada , sino sentarse y masticarlos bien; preparar las comidas con alimentos naturales”, sostiene.

La nutricionista también recuerda la recomendación general para los platos de comida: “ La mitad del plato debe ser verduras , ¼ debe ser fuentes de carbohidratos como el arroz o la papa, y el otro ¼ debe contener una fuente de proteína”.

Pineda aclara que la alimentación es solo uno de los factores que influyen en un estado de ánimo adecuado. Entre los demás, asegura, se hallan la actividad física y el ambiente en que se vive.

