Puntos blancos en la piel: ¿por qué aparecen y cómo prevenirlos?

¿Alguna vez has notado pequeños puntos blancos cerca de tus ojos, boca o mejillas? Posiblemente sea millium sebáceo o quistes de millium. Esta condición dermatológica es una alteración de la piel común que suele confundirse con espinillas blancas. Sin embargo, su origen y expresión suelen aparecer por otras razones.

Principalmente, aquellos puntitos blancos aparecen en el contorno de los ojos, alrededor de la boca o en las mejillas, pero también es posible que aparezcan en otros lugares del cuerpo. Manuel del Solar, dermatólogo y profesor de la UPCH, ahonda más sobre esta condición médica.

¿Qué son los puntos blancos en la cara?

El millium cebáceo o quistes de millium es una condición que ocurre cuando el cebo se acumula en la salida de los folículos y se da una especie de “taponamiento”, como expresa el doctor Manuel del Solar. Según el especialista, esta materialización no representa un riesgo para la salud ni está asociado a alguna enfermedad. Sin embargo, sí podría resultar incómodo para algunos pacientes a nivel estético.

¿Por qué aparecen?

Generalmente, aparecen por quemaduras solares, aunque es posible que ocurran por predisposición genética. Además, de acuerdo al especialista, su aparición también está vinculada a tratamientos invasivos estéticos en la piel, exposiciones a sustancias químicas ácidas o a exfoliaciones constantes.

¿Cómo eliminar los quistes de millium?

No hay pastillas, cremas o tratamiento médico que permitan desaparecer esta condición, advierte el especialista. Según comenta, la única forma de tratar los quistes de millium es a través de una extracción, la cual se practica por medio de una incisión sutil en la piel que no deja cicatriz.

“De manera espontánea, no van a desaparecer porque ahí hay un taponamiento de la salida natural del cebo y queda como pequeñas bolitas incrustadas o incluidas dentro de la piel, entonces si no se retiran no van a desaparecer”, explica el dermatólogo.

De igual manera, Manuel del Solar alerta que no es recomendable intentar aplastar los pequeños puntos blancos, ya que podría generar un problema mayor a la salud de la persona. Según explica el dermatólogo, muchos de sus pacientes llegan a su consultorio pensando que son granos. “Como salen generalmente en la cara, alrededor de los ojos, es una zona bastante sensible y se puede producir una inflamación e infección”, enfatiza.

¿Se pueden prevenir los puntos blancos?

Sí es posible evitar la aparición de los pequeños puntos blancos en la piel, sobre todo, aquellos que están vinculados a los tratamientos estéticos y a la exposición directa de radiación.

En el caso de los tratamientos estéticos, evitar procedimientos y químicos que puedan crear una reacción adversa en la piel. Y en relación a la exposición directa solar, es recomendable usar productos de protección en las diversas zonas del cuerpo.

“Un uso adecuado de la fotoprotección (...), evitar el contacto del sol sin protección, sin usar sombreros, sin usar las prendas adecuadas, evita esta aparición. Usar el fotoprotector recomendado por un dermatólogo porque no todas las pieles resisten todos los fotoprotectores que están en el mercado, (...) hay para cada tipo de piel”, finaliza el dermatólogo.