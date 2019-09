Día Mundial del Alzheimer: ¿cómo debe afrontar la familia la enfermedad?

Este sábado 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. La fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud busca concientizar a las personas sobre la dura batalla que enfrentan los pacientes y sus familiares ante la afección.

Para algunos, la enfermedad es considerada la nueva epidemia del siglo XXI, por lo que la labor de los gobiernos y de la medicina para luchar contra ella en adelante es vital. Dentro de esto, la familia también cumple una labor importante. Por ello, La República conversó con el médico psiquiatra Manuel Escalante, del Ministerio de Salud, y la neuropsicóloga Rosa Velasco, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, sobre cómo los parientes deben abordar esta situación.

La efeméride se originó en 1994, cuando la OMS, con el auspicio de la fundación Alzheimer Disease International, estableció que cada 21 de septiembre se realizara esta fecha para poder desplegar actividades y despertar la reflexión en las personas. Esto incluye a los países de México, España, Argentina y Colombia.

Sobre la relación de los parientes con un paciente diagnosticado con alzheimer, Escalante indicó: “La familia se verá muy afectada. Es importante ver que la persona adulta mayor inicia sus manifestaciones con algunos olvidos. Estos se asocian con otros índices: no reconocen a los familiares, no pueden salir solos a la calle, no se acuerdan si comieron o no... Todo esto debe ser observado para que la familia pueda apoyar al paciente”.

Como se recuerda, la afección neurodegenerativa se manifiesta como deterioro cognitivo y transtornos conductuales. Se caracteriza por una pérdida de la memoria inmediata y otras capacidades mentales.

“Lo frecuente es que los familiares no capten en qué consiste la enfermedad. El problema también es que a veces no toleran a la persona. Hay que explicar a los parientes que cuando ellos olvidan es parte de la afección", agrega Escalante.

El galeno del Minsa recomendó que los parientes intenten ser más tolerantes y que no cambien los ambientes donde se desplaza la persona afectada. “Para que pueda tener cierta familiaridad y se sienta menos desorientado”, explicó.

Según un reporte del Minsa, en Perú el alzheimer afecta a más de 200 mil personas. Solo en el 2017 se atendieron 3 665 personas por demencia.

Consejos para que los familiares aborden el alzheimer

De acuerdo a un informe de la doctora Giovanna Valdespino, Jefa de Programas Preventivos de Sanitas, estas son algunas recomendaciones que podrían ayudar a las personas que cuidan a alguien con la enfermedad:

- Aprender sobre la enfermedad de Alzheimer

Los síntomas de alzheimer empeoran a medida que progresa, lo que trae nuevos desafíos. Comprender las etapas de la enfermedad y sus síntomas asociados puede ayudar a las personas a planificar con anticipación.

- Crea una rutina.

Establecer una rutina diaria constante puede ayudar a reforzar un sentido de familiaridad en la persona que tiene alzheimer. Los pacientes a menudo requieren tiempo para adaptarse a nuevas personas y lugares, por lo que se debe tratar de implementar los cambios gradualmente

- Planificar actividades.

Los cuidadores pueden mantener a sus seres queridos comprometidos y activos con las siguientes ocupaciones diarias: cocinar y hornear, ejercicios, bailar, escuchar música o visitar amigos.

- Promover la comunicación continua.

La enfermedad de alzheimer puede afectar la capacidad de una persona para comunicarse con los demás. Se pueden usar las siguientes estrategias para facilitar la comunicación: mantener contacto visual y sonreír, hacer solo una pregunta a la vez o usar lenguaje corporal abierto y relajado.

- Ayudarlos a comer una dieta nutritiva.

Es vital ayudar a las personas con alzheimer a comer bien y mantenerse hidratadas.

- Aumente su autoestima.

Verse y sentirse bien puede ayudar a aliviar algunas de las ansiedades que causa el alzheimer al permitir que una persona se sienta “más como ella”.

Síntomas del Alzheimer

Según la Dra. Rosa Velasco, Jefa del Servicio de Neuropsicología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, existen criterios de la Asociación de Alzheimer, entre los cuales están los siguientes:

- Olvides frecuentes corroborados por un familiar

- Cambios de humor

- Transtornos del pensamiento y el juicio

- Problemas del lenguaje

- Problemas en la denominación (anomia)

Por otra parte, la galena resaltó que la enfermedad tiene tratamiento pero aun no una cura. “No existe en la actualidad. El tratamiento se da para que la pérdida de la memoria sea más lenta. Se intenta que se mejore la calidad de vida del paciente”, explicó.

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas realizará el día de hoy un evento sobre el Día Internacional del Alzheimer. El objetivo es el de brindar recomendaciones a los familiares y cuidadores de los pacientes.