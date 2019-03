Redacción LR

El reconocido médico español Fernando Anaya se encuentra de paso por el Perú para compartir sus conocimientos sobre la aféresis terapéutica, técnica basada en principios médicos arcaicos y que, sin embargo, sería la cura definitiva para el Alzheimer.

Me dicen que trae al Perú la cura definitiva del Alzheimer.

(Sonríe). No se puede hablar de cura definitiva, pero los resultados están ahí, son positivos y tengo pacientes que han superado totalmente la enfermedad.

¿Y en qué consiste el tratamiento?

En medicina hay varias maneras de tratar una dolencia o enfermedad, tenemos la farmacología, la cirugía, la microbiología. Yo practico la aféresis terapéutica, que no es precisamente la más popular.

¿Es una técnica reciente?

Todo lo contrario. Es una modalidad basada en las sangrías, como se trataban las enfermedades en tiempos de Hipócrates. Podemos decir que estamos controlando el Alzheimer con una técnica de hace 2.500 años.

¿Y cómo funciona?

Consiste en la eliminación del torrente circulatorio de aquellas moléculas, aquellas sustancias, de aquellos depósitos que condicionan o perpetúan una enfermedad.

¿Cómo se aplica esto al Alzheimer?

Hay que entender que el Alzheimer no es ni más ni menos que una enfermedad de la proteína mieloide en el hipocampo. Con la aféresis, que tiene sus variantes, en este caso la plasmaféresis, se puede decir que lavamos ese hipocampo, y después, al mismo tiempo, y así nos llevamos esa proteína mieloide.

Suena simple. ¿Por qué no es el tratamiento convencional de esta enfermedad?

Porque en el tratamiento convencional del Alzheimer se usan gran cantidad de fármacos. No es muy conveniente mi método para las grandes transnacionales.

¿Y esto no ha frenado de alguna manera su trabajo?

Por el contrario, me motiva más. Yo siempre he dicho que en medicina el poder es deber. Y si yo he encontrado la manera de tratar el Alzheimer, pues es mi deber continuar, desarrollarlo y hacer que llegue a todos.

¿Por eso ha venido al Perú?

Así es. Hemos venido al Perú, porque yo tengo una consigna: si mi técnica sirve para tratar el Alzheimer en España, en Europa del este, en Japón, en Argentina o en Estados Unidos, ¿por qué Perú tendría que ser la excepción?

¿Y a qué otras enfermedades se aplica la aféresis terapéutica?

Son muchas en realidad, tanto enfermedades crónicas como agudas, no tengo la cifra exacta, pero las más comunes serían el hígado graso, enfermedades causadas por el colesterol, males cardiovasculares, el mal de Chagas, la fibromialgia, etc.❖