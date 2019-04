Sangre dorada: el extraño tipo de sangre que puede salvar vidas, pero pone en peligro a sus portadores

Se estima que solo 40 personas en el mundo la poseen, y esta peculiar característica es precisamente lo que la hace “especial” . Estamos hablando del tipo de sangre Rh nulo, también conocido como “sangre dorada”.

¿Qué es la sangre dorada?

Su nombre científico es Rhnull, y fue descubierta en 1961, año desde el que se han reportado, hasta ahora, cerca de 40 casos de personas que la poseen. La caractaerística esencial de este tipo de sangre es que carece del antígeno más común.

Los antígenos son sustancias presentes en los glóbulos rojos de la sangre, que desencadenan la formación de anticuerpos y pueden causar una respuesta inmunitaria. En función del tipo sanguíneo, los antígenos serán A, B, AB (si tienen los dos) y 0 (que no contiene ni A ni B). Además, existe otro tipo de antígeno en los glóbulos rojos, llamado RhD, que cuando está presente en la sangre es de signo positivo, y cuando no lo tiene es de tipo negativo.

No obstante, al igual que la sangre tipo O negativo, los glóbulos rojos de la sangre dorada no tienen antígenos, ni tampoco el factor RhD más común en la sangre. Pero no solo eso, la sangre dorada tampoco cuenta con ninguno de los otros tipos de RhD, lo cual la hace la más rara en el mundo.

Según explicó a BBC Mundo la médico especialista en Hematología Natalia Villarroya, para que una persona sea Rh nulo, “ambos padres deben ser portadores de la mutación”.

Según indican los especialistas, se trata de un tipo sanguíneo universal, ya que, al igual que el 0 negativo -denominado “donante universal”- puede ser donada a cualquier persona con cualquier tipo de sangre, pero es casi imposible de conseguir, por ello, se le conoce como “sangre dorada”.

De alto valor

Según Thierry Peyrard, director del Laboratorio Nacional de Referencia en Inmunohematología de París, este tipo de sangre es tan valiosa, que varios científicos han tratado en más de una ocasión de rastrear la sangre guardada en bancos de forma anónima para poder dar con los donantes y emplear sus muestras en investigaciones.

Pese a que es un tipo de sangre que puede llegar a salvar vidas, las personas que poseen Rh nulo pueden padecer anemia leve y, en el caso de necesitar una transfusión de sangre, solo pueden recibirla de otro Rh nulo. Algo difícil de conseguir teniendo en cuenta que son muy pocas personas en el mundo que portan este tipo de sangre, que viven en lugares tan distantes como Colombia, Brasil, Japón, Irlanda o EE UU, señala BBC.

Su “valor especial” es precisamente una de las razones por las que a los portadores de sangre Rh nulo se les anima a donar sangre que sirva de reserva para ellos mismos o para cualquier otra persona que la pueda necesitar.