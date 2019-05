Ate Vitarte: buscan albergue para perro rescatado

Por intermedio de las redes sociales, el ciudadano Harold Quispe solicitó apoyo para encontrarle un hogar a una mascota rescatada, que apenas tiene unos meses de vida.

El can de raza mestiza fue encontrado y rescatado de las frías calles de Lima, en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Separadora Industrial, ubicado en Ate Vitarte. Ante ello, sus rescatistas, lo han llevado constantemente a la clínica veterinaria, con la finalidad de vacunarlo, bañarlo, desparasitarlo, entre otros servicios para mejorar su salud y limpieza.

Sin embargo, debido al poco tiempo que tienen ambos, el can suele quedarse solo, lo cual, debido a su delicado estado de salud – producto de una enfermedad que no pueden diagnosticarle – es sumamente riesgoso.

“Lo hemos llevado a la veterinaria reiteradas veces. Está desparasitado, bañado, y sin pulgas. El problema es que este perrito padece de una enfermedad muy extraña, pues tiembla sin parar, y sus patas traseras no lo ayudan a sostenerse. Los médicos no saben bien qué es lo que tiene. Lo único seguro es que sufre mucho, pues no deja de llorar y quejarse. Nosotros lo hemos alimentado y dado un espacio en el segundo piso de mi casa. Lamentablemente, no hay nadie quién cuide de él, pues yo salgo muy temprano a trabajar y regreso en la noche. Mis hermanos estudian y mi abuela, dueña de la casa, es una persona de edad que no puede atenderlo”, comentó el usuario, mediante Facebook.

Ante ello, piden el apoyo de albergues animalistas o alguna persona interesada que le pueda brindar albergue al can rescatado.

“Estamos convencidos de que el perrito no puede quedarse mucho tiempo. Por tal motivo, estamos buscando un albergue, o lugar donde pueda estar y nosotros ir a visitarlo y seguir llevándolo al veterinario para saber si aún puede curarse. Lo que nos recomendaron es hacerlo "dormir", si es que el problema en su cuerpo persiste, pero eso es lo que menos queremos hacer”, se puede leer en la publicación.

Cualquier ayuda, por favor, comunicarse al 980432340.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).