Tres militantes celebran autogolpe fujimorista [FOTOS]

El 5 de abril de 1992, en una transmisión televisiva, Alberto Fujimori anunció la disolución del Congreso. En conmemoración del hecho, algunos ciudadanos han colocado carteles secundando el accionar del expresidente.

Tres militantes se encuentran en el distrito de San Martín de Porres, en el puente Habich, con pancartas en donde muestran su apoyo hacia Alberto Fujimori y su decisión de cerrar el Congreso hace 27 años.

“Feliz 5 de abril. Las mejores decisiones son las más difíciles de aceptar. ¡Valió la pena! Gracias”, se logra leer en el cartel que tiene como fondo la bandera del Perú y una imagen de Alberto Fujimori.

El hecho ha causado gran admiración en los ciudadanos que transitaban por el lugar, por lo que reportaron el hecho. Asimismo, en redes sociales decenas de ciudadanos han comentado sobre el autogolpe de estado.

“Fue el momento en que los peruanos pasamos a ser borregos de las leyes de los corruptos y pasamos a ser esclavos de los sedientos de poder de dinero. ¿Cuándo nos quitaron la libertad de expresarnos? Es hora de cambiar y eliminar toda olla de grillos que son los políticos como fujimoristas y apristas que sólo tienen ansias de poder y de dinero más no de ver crecer a su pueblo”, escribió el ciudadano identificado como DP CJ.

Asimismo, Geldres López se comunicó con el diario La República para dar a conocer su opinión sobre el autogolpe ocurrido en 1992.

“En 1985 el APRA con Alan García, corrompió las instituciones públicas y desfalco las empresa estatales mineras, pesqueras, aérea, petroleras. El terrorismo creció en esta época con armamento militar. ¿Nunca se investigó que poder económico o gobierno financió a los terroristas? En 1990 cambio 90 con Alberto Fujimori y su eslogan ‘Tecnología, Trabajo y Honradez’ llegaron. En tecnología: se cambió la constitución para que el estado no promueva tecnología y no genere investigación.Respecto al trabajo: desde 1992 se produjo despidos masivos de las instituciones publicas y empresas estatales y de paso privatizaron en concordancia con la oligarquía. Por último, en honradez: desde 1985 hasta 1995 se corrompido todas las instituciones públicas, hoy vemos como en diversas instituciones trabajan sólo familias mafiosas con altos sueldos. En conclusión no dudo que el terrorismo sólo fue un teatro para privatizar todas las empresas públicas y estatales”, escribió el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

Entre los comentarios que más coincidencia tienen, los usuarios afirman que se debe volver a cerrar el Congreso debido a que algunas bancadas como la de Fuerza Popular no dejan que se tomen decisiones importantes para el país.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).