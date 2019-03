YoDenuncio: humareda genera pánico y malestar en vecinos de Chaclacayo [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Tusnelda De La Cruz reportó que en el distrito Chaclacayo una gran humareda generó alarma en los vecinos del lugar.

Según las declaraciones brindadas por la denunciante, los jardines y la vía pública aledañas a la Carretera Central amanecieron llenas de cenizas, dado que una gran cantidad de humo invadió el ambiente en horas de la mañana. Ante ello, los vecinos mostraron su disconformidad por la quema de basura.

“Estos tipos no aprenden a mantener limpio el ambiente de nuestro distrito. Esta humareda está saliendo en este momento a la altura Huampaní. Es increíble. No hay ningún tipo de consideración con el poblador, con el vecino. Que tomen su desayuno con humo, no importa. Buen provecho”, se escucha decir en el video que fue enviado al área de denuncias de La República.

Los ciudadanos afirman que el humo se ve por todo el lugar, tal como se muestra en las imágenes, por lo que temen que ese tipo de hecho afecte a su salud, dado que en más de una ocasión se han registrado situaciones similares.

“Todo mi jardín y patio amaneció con una gran cantidad de cenizas. Qué falta de consideración”, puntualizó un vecino del lugar.

A pesar de que la quema de basura esté prohibida, un grupo de personas lo viene realizando en el distrito mencionado. Por ello, los ciudadanos piden que las autoridades tomen las medidas pertinentes para evitar la contaminación ambiental producida por este tipo de acciones.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).