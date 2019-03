Reportero Ciudadano: Asilo será cerrado por falta de fondos

Reportero Ciudadano llegó hasta el Callao , específicamente al albergue de ancianos Santa María de la Caridad, el cual estaría a punto de cerrar por no contar con los fondos necesarios para poder mantener a las personas del lugar.

Las diferentes circunstancias de la vida han puesto ha este conjunto de ancianos en el asilo Santa María de la Caridad, en el Callao, el cual podría ser cerrado por no contar con el dinero suficiente, no obstante, el entusiasmo aún no lo pierden.

PUEDES VER EsSalud: Nacieron trillizos en el hospital Luis Negreiros

Carlos Meneses, encargado del lugar, contó que el equipo humano se encarga de las tareas básicas como limpieza, alimentación y cuidado, sin embargo, aclaró que el asilo nunca ha tenido un presupuesto fijo, por lo cual su pedido de ayuda se debe al no tener los fondos necesarios para cubrir las necesidades del mes.

La situación es compleja, pues existen muchas cuentas que saldar como la luz y el agua, pero lo que más escasea es el alimento. Si usted desea brindar una oportunidad a estos ancianos puede abonar un granito de arena en la cuenta de Interbank: 2013126598652 o comunicarse con Carlos Meneses al teléfono 985571367.

Asimismo, presentamos las diversas denuncias que llegan a las redes del programa. Si tú quieres ser un reportero ciudadano del diario La República, nos puedes escribir a través del WhatsApp al 941 000 000 y realizar tu queja.