Todo lo que debes saber de la ameba ‘come cerebro’

Según especialista, la presencia de este parásito no es muy frecuente, ya que a nivel mundial se estima que apenas 1 de cada 10 mil personas podrían desarrollar este tipo de infección. El parásito suele habitar en agua empozada y afecta a las personas que tienen contacto con esta.

“Cabe mencionar que el agua con cloro no es garantía porque no es suficiente para eliminar estos parásitos. Es necesario que se sigan protocolos de limpieza estrictos, ya que a pesar de la cantidad de cloro o de sustancias para aclarar el agua no son garantía de que realmente esté limpia”, afirman especialistas.

¿Cuáles son los síntomas?

No es muy común que se presenten cuadros agudos de inmediato. El proceso puede demorar semanas en desarrollarse, desde el parásito ingresa al organismo hasta convertirse en algo complejo.

Si el parásito ingresa a través del ojo, entonces se desarrolla una queratitis (inflamación de la córnea), vista roja, dolor ocular y si el paciente es revisado por el oftalmólogo, se le pueden encontrar úlceras.

Debido a los síntomas iniciales, es muy probable que el parásito pase desapercibido o se confunda con otras enfermedades. Muchas veces se diagnostica por descarte. Por ello, es muy importante que la persona indique al médico que ha estado en contacto con aguas estancadas o lodo para que haga un diagnóstico adecuado.

Dependiendo del avance de la enfermedad, puede generarse daño neurológico, con secuelas que requerirán tratamiento y rehabilitación.

