¿Qué beneficios ofrece Betano Perú a sus usuarios?

Operador Detalles del sitio Oferta de bienvenida Ir a Betano Betano Perú Licencia de juego. Extenso catálogo de deportes. Juegos online de buenos proveedores. App móvil. Promociones semanales. 50% del primer depósito para deportes hasta 500 soles. 100% del primer depósito para casino hasta 1.000 soles. ¡Liberar el bono ahora! ¡Liberar el bono ahora!

¿Qué encontrarás en Betano Perú?

Betano es una empresa que ofrece un sitio web o aplicación de apuestas y juegos de casino online.

Dentro de Betano Perú, sus usuarios podrán elegir entre diferentes opciones de entretenimiento por dinero real, en soles peruanos.

En Betano Perú encontrarás:

Apuestas deportivas

Apuestas en vivo

Casino

Casino en vivo

Virtuales

Apuestas deportivas online en Betano

Al acceder a la sección de apuestas deportivas online de Betano te encontrarás con un menú rápido con las competiciones más importantes del momento.

También podrás programar apuestas deportivas, apostar por los campeones, realizar apuestas especiales, por ejemplo: apuestas para el Mundial de Fútbol 2026.

El catálogo de deportes de Betano incluye los favoritos de los peruanos, como lo es el fútbol nacional e internacional. Pero también cubre otros tipos de disciplinas deportivas:

Apuestas en baloncesto: cubriendo todas las Ligas del mundo, incluida la Liga NBA.

cubriendo todas las Ligas del mundo, incluida la Liga NBA. Apuestas en tenis: con promociones para cada torneo importante de ATP, WTA, Grand Slams.

con promociones para cada torneo importante de ATP, WTA, Grand Slams. Apuestas esports: cubriendo torneos del mundo entero de juegos como CS, LoL, DOTA 2, etc.

Apuestas en vivo

Las apuestas en directo son una forma de apuesta que genera mucha adrenalina, ya que te permite apostar en el minuto a minuto del evento deportivo.

Esto hace que las cuotas tengan una fluctuación respecto a lo que sucede en cada evento.

En Betano, el servicio de apuestas en vivo incluye algunas transmisiones en directo, permitiéndote visualizar el partido desde la plataforma y apostar al mismo tiempo.

Juegos de casino

Los juegos de casino en Betano son variados y con diferentes dinámicas de juego, de apuesta y de ganancias.

Por un lado, tendrás las clásicas tragamonedas con sus distintas variantes, líneas de pago, temáticas, proveedores, etc.

Por otro lado, podrás elegir entre los juegos de mesa virtuales, como pueden ser los juegos de blackjack, baccarat, ruleta, póker, video bingo, etc.

Casino en vivo

Y además de los juegos en modalidad virtual, Betano ofrece su sección de casino en vivo. En esta podrás elegir mesas de juegos como el blackjack, ruleta, póker, baccarat, etc y jugarlas por medio de una transmisión en directo con un crupier que maneja la mesa.

Esta forma de juego es la más realista y elegida por expertos en los juegos de casino.

Bonos de bienvenida de Betano en Perú

Cuando te registras por primera vez utilizando el código promocional Betano, puede elegir una de sus dos ofertas de bienvenida:

¿Cómo apostar en Betano? Pasos a seguir

Apostar online en Betano es muy sencillo. Ya sea que lo hagas desde su página web como desde la aplicación móvil de Betano.

Lo que será necesario para poder apostar en este sitio es que tengas una cuenta abierta y verificada en Betano. Para ello es necesario ser mayor de 18 años y residir legalmente dentro del territorio peruano.

Pasos para realizar una apuesta en Betano

En esta ocasión te compartiremos un breve paso a paso para realizar una apuesta simple en Betano.

Inicia sesión en tu cuenta de Betano. Ingresa dinero para apostarlo. Haz clic sobre el deporte o competición en donde quieres apostar. Elige el partido o evento a apostar y selecciona uno de los mercados a predecir. Coloca el monto de tu apuesta en el ticket de apuesta que se abrirá. Verifica que todo esté correcto y aprueba tu apuesta. Espera a los resultados y si tuviste éxito, retira tus ganancias.

Tipos de apuestas disponible en Betano

Los tipos de apuestas disponibles en Betano son las mismas que en otras casas de apuestas de Perú.

Teniendo a disposición la opción de elegir entre apuestas simples y combinadas.

Cobertura de competiciones deportivas y cuotas

Betano es una empresa que sponsorea las competiciones más importantes del mundo entero, incluyendo:

Europa League

UEFA Conference League

Copa América 2024

Euro 2024

Además cubre eventos internacionales, como la Copa Sudamericana, Libertadores, Premier League, La Liga, etc.

Algo que nos ha parecido positivo de Betano son sus Super Cuotas, las cuales en los eventos más importantes y en partidos de los favoritos, podemos encontrar cuotas muy altas en comparación a otras casas.

Atención al cliente de Betano

Ante cualquier duda, inconveniente o reclamación que quieras canalizar con Betano Perú, podrás hacerlo por los distintos canales de atención:

Guías

FAQs

Chat en directo

Centro de ayuda

Mail a soporte-pe@betano.com

Teléfono: +51 800 56368

Seguridad y juego responsable en Betano

Como hemos mencionado a lo largo de este artículo, Betano Perú opera en nuestro país de manera regulada, registrada y con licencia de juego. Por lo que esta empresa cumple con toda la normativa nacional vigente, incluido el cuidado del juego responsable y seguro.

Esto significa que tus datos, tus transacciones y tu registro en Betano es completamente transparente y seguro.

La licencia con la que trabaja Betano en Perú es la N° N°11002562010000 para la sección de casino y la N° 21002562010000 para apuestas online.

Los métodos de pago y retiro en Betano Perú

Tanto para realizar depósitos como para gestionar retiros de dinero, deberás ser titular de alguno de los siguientes métodos de pago disponibles en Betano Perú:

Yape

Código QR

Banca Móvil

Pago Efectivo

Tarjetas de crédito y de débito

Betano app - Disponible para Android e iOS

En Perú no muchas casas de apuestas disponen de aplicaciones compatibles con iOS. Por lo que la Betano app ofrece esta gran diferencia con respecto a sus competidores.

La app de Betano se encuentra disponible en la tienda de Apple o bien en la web de Betano para ser descargada por medio de su archivo APK.

Desde la app podrás gestionar de la misma manera que desde la web, incluso realizar apuestas o jugar juegos online.

Opiniones de los usuarios de Betano

⭐⭐⭐⭐⭐ “Nunca he dejado comentarios sobre estas páginas pero betano vale la pena, se nota que su página ha sido pensada para los peruanos para que sea muy fácil de usar, uno creería que es complejo meterse y realizar una apuesta para ganarse unos soles pero es más sencillo de lo que se cree”.

Milton R

⭐⭐⭐⭐ “Me he operado de la pierna y no he podido acercarme al bingo pero mi nieto me ha instalado la aplicación y he jugado desde la cama en las maquinitas”.

Rosamonte L.

⭐⭐⭐ “sitio completo, tampoco tan diferente de otras buenas marcas”.

Quispe P.

Conclusión

Betano es un sitio que demuestra estar a la altura de los servicios que ofrece.

Luego de analizarlo en profundidad pudimos encontrar algunas desventajas, como el hecho de que no todos sus eventos sean transmitidos en directo.

Pero han sido más las ventajas que las contras, por lo que nos parece una web y app que merece la pena ser probada, sobre todo por las ofertas que ofrece inicialmente.

Preguntas frecuentes sobre Betano en Perú

¿Es seguro apostar en Betano Perú?

Sí, Betano opera en Perú de manera legal, esto te asegura que el sitio es seguro y confiable.

Betano ha recibido la licencia de juego aprobada por el MINCETUR, organismo estatal de Perú.

¿Cuál es el depósito mínimo para apostar con el bono deportes Betano?

El depósito mínimo para desbloquear el bono de bienvenida de Betano deportes es de 30 soles.

¿Existe una app de Betano en Perú?

Sí, la Betano app existe pero solo para usuarios de dispositivos Android.

¿Cuánto demora en pagar Betano Perú?

Los tiempos de pagos van a depender siempre del método de pago elegido. Siendo los monederos electrónicos los más rápidos con depósitos en el momento.