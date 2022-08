Presidente Pedro Castillo insiste en que oposición lo hostiga por su raza

El presidente Pedro Castillo llegó al distrito de Sechura, en Piura, para asistir a un foro sobre el proyecto Bayóvar, en el que propuso la ejecución de una planta de fertilizantes en el marco de la segunda reforma agraria.

Tras concluir con su participación, el mandatario salió del recinto y se dirigió a la población que lo esperaba con pancartas y reclamos de obras. Ahí estaban dirigentes, agricultores, maestros y pescadores que solicitaban la ejecución de proyectos tales como agua potable, carreteras, la planta de fertilizantes en Bayóvar, entre otros.

Ante ellos cuestionó que en 200 años de vida republicana el pueblo siga con sus carteles pidiendo agua, escuelas y hospitales; y que cuando su gobierno ha querido atacar esos males se han ensañado “por no ser como ellos”.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo. Se han ensañado con este gobierno en una época racista, totalmente racista porque no hablo como ellos, porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo. Y desde Sechura debo decirle al Perú que no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido porque este pueblo necesita ser atendido”, sostuvo una vez más el mandatario, apelando a su origen campesino.

Los asistentes aprobaron la queja del jefe del Estado y más cuando anunció que “ha llegado la oportunidad de darle ingreso libre a las universidades a estos niños. Ha llegado la oportunidad para declarar en emergencia e impulsar el desarrollo el agro nacional”.

Después de manifestar que su gobierno tiene el interés y la voluntad política de hacer realidad el proyecto Bayóvar en Sechura, Pedro Castillo procedió a dar “plazo inmediato” al ministro de Agricultura para cristalizar este emprendimiento, ante la algarabía de los asistentes.

También invitó al alcalde y a los dirigentes de la zona a visitar Palacio de Gobierno “porque no podemos seguir postergados”.

Y nuevamente recordó a los pobladores de Sechura que todos los presentes en el lugar tenían un mismo origen.

“Compañeros, ustedes y nosotros como gobierno venimos de los lugares más crudos, de la adversidad, venimos del seno de la pobreza donde hemos comido nuestros frijoles con el propio sudor y eso nos tiene acá de pie y nos tendrá siempre de pie”, afirmó.

La insistencia de Pedro Castillo en apelar a su origen campesino para explicar el cuestionamiento a su gobierno fue comentado por los analistas Marylia Cruz y Javier Torres.

Cruz hizo una distinción entre el racismo del que es víctima Castillo y la necesidad de que el presidente aclare los hechos de corrupción con respuestas objetivas y concisas.

Torres dijo que no necesariamente todos sus críticos lo señalan por la forma en que habla. Consideró que con este discurso Castillo está aprovechando ese elemento que puede generar una conexión con un sector de la ciudadanía que también es víctima de discriminación.

Cita. En el foro sobre Bayóvar resaltó la participación privada. Foto: Clinton Medina/ La República

Bayóvar: mina, planta y puerto

Sobre el proyecto Bayóvar, Pedro Castillo recordó que la empresa Miski Mayo levantó la infraestructura de la mina, planta y puerto en los años 2009 y 2010.

Indicó que su instalación, según los especialistas, podría generar 3.000 puestos de trabajo inicialmente y el abastecimiento de la demanda local de fertilizantes.

Agregó que se trata de unir esfuerzos y lograr consensos sobre las mejores decisiones junto con el sector privado “para lograr los anhelos del pueblo peruano”.

Reacciones

Marylia Cruz, analista

“Hay que separar dos cuestiones: el racismo que impera en nuestra sociedad y las acusaciones que tiene sobre posibles casos de corrupción. Es importante que aclare y deslinde de esos casos”.

Javier Torres Seoane, analista

“El presidente apela a ese elemento como una manera de ganar la simpatía de un sector importante de la ciudadanía que también se siente discriminado por las mismas razones. Es un uso instrumental”.