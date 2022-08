RMP: “Oficialmente, Yenifer Paredes es prófuga de la justicia”

Rosa María Palacios señaló que es la primera vez en la historia del Perú que un presidente de la República debe ofrecer un mensaje a la nación para explicar sobre un allanamiento en Palacio de Gobierno, el cual tenía como objetivo la captura de Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, quien es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias. “Nunca había pasado antes, ¿por qué hemos llegado a este punto?”, cuestionó.

La resolución judicial, que se hizo pública este 9 de agosto, autorizaba parte de la solicitud de la fiscal Marita Barreto. La funcionaria pedía la detención preliminar de cuatro personas: José Medina, alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca); los hermanos Hugo y Anggi Espino; y la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes.

Dentro de este documento (artículo 22), Barreto expone su hipótesis. El Ministerio Público supone la existencia de una organización criminal presidida por Pedro Castillo Terrones. Mientras que sus “lugartenientes” serían el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado; y el alcalde de Anguía, José Medina.

Las coordinaciones, según la fiscal Barreto, serían ejecutadas por la esposa de Castillo, Lilia Paredes. Asimismo, los testaferros de esta red criminal serían los hermanos de la primera dama, incluyendo a Yenifer Paredes; y los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.

El Equipo Especial PNP, liderado por el coronel Harvey Colchado, logró la detención de José Medina y Hugo y Anggi Espino. Sin embargo, Yenifer Paredes no fue hallada en Palacio de Gobierno. RMP resaltó que, en la resolución judicial, se registran tres direcciones de la hija putativa de Castillo Terrones y no una, como ha alegado Benji Espinoza.

“Se le ha buscado en los tres domicilios, no solamente en Palacio de Gobierno y no se le ha encontrado. Los otros ya están detenidos, ya pasaron medicina legal, ya pasaron a disposición del juez y van a estar detenidos 10 días. Ojo, si la fiscal formaliza investigación preparatoria, puede pedir prisión preventiva (...) Oficialmente, Yenifer Paredes es prófuga de la justicia”, manifestó.

Palacios cuestionó el mensaje a la nación de Pedro Castillo. La abogada esperaba que el jefe de Estado dijera y demostrara que los hechos que implican a su cuñada son falsos; asimismo, que aseverara que las licitaciones de obra pública en Anguía se ejecutaron con legalidad. Sin embargo, el mandatario optó por la victimización.

“Hoy, Palacio de Gobierno y la casa presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez. Coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno”, comentó el jefe del aparato estatal.

La abogada indicó que el allanamiento no es ilegal; ya que hay un mandato escrito y motivado por un juez. Más adelante, Castillo Terrones responsabilizó de este “show mediático” a los medios de comunicación. “Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas a unirse en defensa del Estado de derecho, el orden democrático y la voluntad popular”, advirtió el presidente.

La letrada resaltó que la PNP había realizado un seguimiento, por lo que tenía pleno conocimiento de que Yenifer Paredes estaba en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Al no ser hallada, Palacios supone que “ha recibido auxilio para no ser ubicada”.

“Esto no es una persecución política, esto es una persecución jurídica que está basada en los hechos del presidente de la República (...). Yo no niego que hay un sector fraudista, picón, que no sabe perder, pero no podemos desconocer las imputaciones”, criticó.