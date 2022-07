¿Afecta a la imagen de Pedro Castillo el secuestro de los periodistas de “Cuarto poder”?

El último miércoles 6 de julio, rondas campesinas retuvieron a Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, reportero y camarógrafo del dominical “Cuarto poder”, respectivamente, en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, Cajamarca. El comunicador Eduardo Quispe fue obligado a leer en señal abierta de América TV un comunicado a favor del Gobierno de Pedro Castillo.

“Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente , haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación; en tal sentido, como medio de prensa que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”, se escuchó decir al periodista con la voz resquebrajada.

Luego, el hombre de prensa ofreció disculpas a las rondas campesinas y a nivel nacional por “no actuar de acuerdo a la verdad”; y antes de cortarse la señal agregó: “En esta última parte, nos dirigimos a nuestras familias para informales que las rondas nos han tratado de manera humana, y que luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos”.

Después de algunas horas, ambos comunicadores fueron liberados por las mismas rondas campesinas y fueron trasladados a ciudad de Bambamarca por efectivos policiales de la zona.

Al llegar a la capital, Eduardo Quispe manifestó que quien debe responder por este acto es el propio Pedro Castillo, quien, según dijo el periodista, “se ampara en las rondas campesinas y en su justicia”.

Tras conocer el hecho, el jefe de Estado pidió que se investigue el caso y rechazó cualquier acto de violencia “que vulnere las libertades personales”. “ Exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, escribió Castillo en su Twitter.

Pedro Castillo se refirió al secuestro de los periodistas de "Cuarto poder" en Cajamarca. Foto: captura/Twitter

Para Katherine Zegarra, este hecho afectaría negativamente la imagen del presidente . Además, apuntó que el secuestro de los periodistas no hace más que demostrar que el actual Gobierno “seguirá teniendo la desconfianza de los ciudadanos”.

“El presidente Castillo ha señalado que está en contra de este secuestro, pero más allá de las palabras que pueda tener, sería más importante la actitud que tenga respecto a esto”, explicó la politóloga a esta redacción.

Zegarra mencionó que la poca firmeza del mandatario sobre este tema es más para seguir contando con el apoyo político de los ronderos. “Sin embargo, en términos numéricos, esto sí podría afectar a su imagen ante los demás ciudadanos, quienes consideran este acto como inaceptable”, añadió.

Por otro lado, Luis Benavente, director de Vox Populi, recalcó el impacto que tuvo el secuestro de Eduardo Quispe en los medios y en las redes sociales. El comunicador señaló que Pedro Castillo pudo tener una actitud más firme y no ser “permisivo, tolerante, y casi cómplice de este secuestro al no querer llamarlo por su nombre”.

“A nivel institucional, el resultado también es adverso para el presidente. Algunos actores que lo apoyan no le dan importancia al tema, dicen que no fue un secuestro y evaden una posición respecto a un claro delito”, acotó a este diario.

En riesgo. El reportero Eduardo Quispe y su camarógrafo fueron coaccionados a leer mensaje en señal abierta. Foto: captura de Canal N

En ese sentido, Benavente consideró que este hecho podría hacer que aumente —aún más— la desaprobación de Castillo en las encuestas pese al respaldo que pueda tener por estas comunidades. “Este tema va a seguir ahora que hay una investigación fiscal. Esto no será favorable para la imagen del Gobierno”, dijo.

Ambos analistas coincidieron en que este secuestro en Cajamarca pondrá más tensa la relación entre Pedro Castillo y los medios de prensa.

“Pedro Castillo va a seguir teniendo esa relación distante con los medios de comunicación. Es importante que el presidente entienda que los medios son esenciales en un sistema democrático”, aseveró Zegarra.