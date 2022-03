Pedro Castillo EN VIVO: mandatario presentó hábeas corpus para declarar nula denuncia constitucional

Pedro Castillo asumió la presidencia de la República el pasado 28 de julio de 2021. El mandatario presentó una demanda de hábeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso con la finalidad de que se declare nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra tras ser acusado de presunta traición a la patria, a raíz de haber indicado que “se le consultará al pueblo” sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia.

Por su parte, en la jornada del viernes 11 de marzo el dólar interbancario cerró en S/ 3,705, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En esa línea, la referida institución detalló que la balanza comercial en enero del 2022 registró un superávit mensual de US$ 1.030 millones y, acumulado 12 meses, uno de US$ 14,7 mil millones. De esta manera las exportaciones sumaron US$ 5.269 millones en enero, superiores en 16,2% (US$ 734 millones) a ese mismo mes en 2021.

En Vivo: últimas noticias de Pedro Castillo hoy, lunes 14 de marzo 08:40 Dos fiscales ofrecen a Bruno Pacheco protección si declara sobre Pedro Castillo Los fiscales Karla Zecenarro y Marco Huamán se han comunicado con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco para que declare en condición de testigo protegido sobre lo que sabe en relación con presuntas actividades ilícitas que involucrarían al mandatario Pedro Castillo u otras personas allegadas al Palacio de Gobierno. Las llamadas de los fiscales Zecenarro y Huamán se registraron antes de que Bruno Pacheco difundiera el último sábado un video por Twitter, en el que afirmó: ‘’Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero ante un juez o un fiscal”. También dijo: “Cada ser humano tiene sus límites y yo ya llegué al mío”, lo que sería un mensaje para el presidente Castillo, de acuerdo con fuentes cercanas al exsecretario presidencial. 08:35 Heidy Juárez: congresista que se reunió con Castillo en Sarratea también registra visita al Produce La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Heidy Juárez, registra una visita al Ministerio de la Producción el pasado 7 de diciembre de 2021. El motivo habría sido una reunión con distintos representantes del sector pesquero de la región Piura, por petición de ellos, para atender los problemas de este rubro económico. “Esto (la reunión) fue por el pedido de varias asociaciones pesqueras de la región Piura donde exponen la problemática que se tiene y yo traslado de la preocupación del sector al Ministerio de la Producción”, dijo Juárez al dominical Panorama. La legisladora negó que esa reunión responda a un conflicto de intereses por la condición de su padre Justo Juárez Nima, excandidato a la alcaldía provincial de Paita y empresario dedicado a la pesca que fue sancionado por Produce debido a que buscó un aprovechamiento ilícito durante una faena de pesca. 08:28 Denuncian que hermano de ministro Gavidia forma parte de empresa proveedora del Estado Francisco Gavidia Arrascue, hermano del actual ministro de Defensa, José Luis Gavidia, aparece en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) como accionista y miembro del directorio de Soluciones Precisas de Sistema, una empresa que contrató con el Estado peruano. De acuerdo con un reportaje emitido por Panorama el último domingo, Francisco Gavidia sería parte de la mencionada empresa que ganó dos contratos con el Estado. Uno con la Contraloría General de la República por S/ 518.400 y otro con el Ministerio de Economía y Finanzas por S/ 90.000. Esto, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe. Así, según la información compartida, estos dos contratos se firmaron después del nombramiento de José Gavidia como ministro de Defensa, en reemplazo de Juan Carrasco Millones el último 1 de febrero. 08:17 Jorge Montoya: "Para mí, Acción Popular y Alianza para el Progreso son aliados del Gobierno" El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que existen algunas bancadas que han mostrado una inclinación hacia el Gobierno, entre las que estarían Acción Popular y Alianza Para el Progreso, lo cual podría “inclinar la balanza” hacia cualquier lado. “Yo confío en que los colegas que han decidido firmar la moción de vacancia continúen firmes en su posición y se pueda tener al presidente en el Congreso el día jueves”, aseveró durante una entrevista para Canal N. 08:07 Somos Perú pedirá que moción de vacancia contra Pedro Castillo se vote el jueves 17 El congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, anunció que su agrupación política pedirá este lunes ante la Junta de Portavoces del Congreso que el debate, y posterior votación, de la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, se lleve a cabo el próximo jueves 17 de marzo. “En la Junta de Portavoces, que es antes del Pleno, se debería aprobar la presencia del presidente (Pedro Castillo) para el martes 15 a las 9 de la mañana. De ahí también vamos a proponer que esta moción de vacancia, que se va a discutir, sea postergada para el jueves. Hay que escucharlo primero al presidente”, manifestó durante una entrevista en canal N el último domingo. 07:49 Pedro Castillo agradece a Luis Arce por mensaje de apoyo frente a moción de vacancia El presidente de la República, Pedro Castillo, agradeció el respaldo que le brindó su homólogo boliviano, Luis Arce, frente a la nueva moción de vacancia presidencial que presentó la oposición en su contra. El mandatario peruano resaltó que su gestión respeta las bases democráticas que todo mandato debe resguardar. “Muchas gracias, hermano Luis Arce, por el apoyo del Gobierno y pueblo boliviano ante la situación política de mi país. Nuestra gestión respeta las bases de la democracia y debemos cumplir el mandato de la población: impulsar los cambios sociales por el bien del Perú”, escribió el presidente Castillo en su cuenta oficial de Twitter. 07:44 Cavero sobre habeas corpus de Castillo contra SAC: “No tenemos miedo” El congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, se pronunció a través de su cuenta de Twitter en contra de la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de presentar un habeas corpus contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Para el parlamentario de oposición, el recurso legal del jefe de Estado representa un “manotazo de ahogado” y un “atropello al equilibrio de poderes”. 07:41 Katy Ugarte espera que “prospere habeas corpus en favor de Pedro Castillo” La congresista por Perú Libre Katy Ugarte se pronunció sobre la demanda de habeas corpus presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). La legisladora manifestó a través de su cuenta de Twitter que espera que este recurso prospere y así se logre anular la admisión de la denuncia constitucional por presunta traición a la patria. 07:33 Pleno del Congreso debate este lunes admisión de moción de vacancia contra Pedro Castillo En la sesión que el pleno del Congreso tiene planificada para este lunes, desde las 9.00 a.m. se decidirá si se admite a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral. La participación iniciará con Jorge Montoya, impulsor de este proceso e integrante de la bancada de Renovación Popular. Cabe resaltar que en el caso de Alianza para el Progreso, el vocero Eduardo Salhuana adelantó que respaldarán “mayoritariamente” la iniciativa. Asimismo, el portavoz de Acción Popular, Elvis Vergara, señaló a Canal N que su partido ha acordado votar a favor.

En tanto, después de casi dos años de pandemia por COVID-19, este lunes 14 de marzo más de cuatro millones de niños y adolescentes retornarán a clases presenciales o semipresenciales en los colegios públicos de 18 regiones del país, así lo indicó el ministro de Educación, Rosendo Serna. Esta población representa el 63% del total, cuyo 100% de las escuelas públicas se reincorporará a las aulas hasta el 28 de marzo de 2022.

