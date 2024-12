La exasistenta de Palacio de Gobierno, Karem Roca, ha sido citada para declarar como testigo de la Fiscalía en el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Se espera su asistencia para la próxima sesión del jueves 9 de enero.

"Al margen de que era mi jefe, había una estimación, de agradecimiento y familiaridad con él; al margen que era mi jefe, el trato era de un padre a una hija, hasta que entró al Despacho Presidencial", declaró Roca ante la Fiscalía en enero de 2021, meses después de que el Congreso vacara a Vizcarra.

Según el Equipo Especial Lava Jato, el testimonio de Roca, quien también trabajó como secretaria en el Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión de Vizcarra, servirá para demostrar la amistad cercana entre el exmandatario y el exministro José Manuel Hernández.

Este último se acogió a la colaboración eficaz y confesó en juicio oral que fue el nexo para el cobro de una coima de 1,3 millones de soles a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) por la adjudicación del Hospital regional de Moquegua en 2013.

Roca, según la Fiscalía, también detallará sobre las citas o visitas no agendadas de las empresas a cargo de los dos proyectos, así como sobre el alquiler de una avioneta por parte de Obrainsa a pedido de Vizcarra.

Desfile de testigos

En la audiencia de hoy jueves 26 de diciembre se presentó Jorge Iturrizaga, exgerente general de INCOT, empresa que se unió en consorcio con ICCGSA para el Hospital de Moquegua.

Iturrizaga confirmó que Javier Jordan, exgerente de Finanzas de ICCGSA, le dijo que el exministro Hernández le exigió a Rafael Granados, gerente comercial de la misma empresa, una coima de 1,3 millones de soles por la buena pro de la obra.

“Le dije: 'Mira Javier, yo no estoy muy de acuerdo, pero ustedes tomen la decisión. No hay problema. Lo único que no podemos es perder la obra. Hemos hecho una inversión'”, agregó.

Iturrizaga considera que sí se llegó a concretar el pago a Vizcarra porque "salió el dinero" de las cuentas. No obstante, al ser consultado por el abogado del expresidente, Edwin Siccha, sobre si llegó a presenciar la entrega de dinero, respondió que no.

En la sesión de este jueves también declaró como testigo Carlos Aranda, exchofer de José Manuel Hernández. Ratificó la versión del exministro respecto a que se le dio el encargo de llevar dos sobres manilas grandes al departamento del exmandatario.

La defensa de Vizcarra le preguntó si verificó el contenido de los paquetes –dinero según la Fiscalía–, a lo que Aranda contestó que no. Tampoco llegó a ver alguna entrega de dinero.

El último testigo que se presentó hoy fue Jaime Salazar, chofer de Fernando Castillo Dibos. El conductor confirmó que llevó al expresidente de ICCGSA a la casa del exministro Hernández, donde se efectuó el último pago de la coima de 1,3 millones de soles. Aseveró que llegó a ver a Vizcarra, a quien conocía en 2016 por ser ministro de Transportes de Pedro Pablo Kuczynski.