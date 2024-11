El Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia brindarán este martes, 26 de noviembre, honores fúnebres al fallecido ex juez supremo y ex titular de este poder del Estado, José Luis Lecaros Cornejo.

Lecaros falleció el domingo último, a la edad de 73 años, en una familia vinculada al mundo jurídico y político. Elegido presidente del Poder Judicial post escándalo de los CNM Audios, le correspondió dirigir la institución en plena pandemia de Covid 19, el 2019 y 2020.

José Luis Lecaros fue despedido por sus familiares, amigos, colegas y juristas

Inició su carrera en la magistratura, el año 1972 como amanuense de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Luego pasó al Ministerio Público, como fiscal provincial titular, entre 1982 hasta 1987, cuando regresó al Poder Judicial, como juez superior titular de Arequipa.

El 2001, cuando se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa fue convocado como juez supremo provisional, para asumir el Juzgado Supremo de Instrucción, a cargo de las investigaciones penales a altas autoridades públicas.

Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela en el sepelio de José Luis Lecaros

Juez de control e investigación penal

Como juez supremo instructor le tocó dirigir las investigaciones penales al fallecido ex presidente Alberto Fujimori, ex ministros, ex congresistas y ex magistrados supremos que colaboraron con el régimen de Fujimori-Montesinos, por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.

El 2007 fue ascendido a juez supremo titular, integró en dos oportunidades el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el máximo órgano administrativo de este poder del Estado, hasta que el 2018, llegó a la presidencia de la Corte Suprema y el PJ.

Hace tres años, en abril de 2021, se jubiló por límite de edad. El 2002, el Poder Judicial lo condecoró con la Orden Peruana de Justicia en el Grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su destacada labor en la administración de justicia.

En ese momento, la ex presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios lo describió como un hombre ponderado, mesurado y respetuoso al colega. “Lo conocí cuando era juez supremo instructor y veía los casos más mediáticos contra altos funcionarios, donde hizo un gran trabajo jurisdiccional”, recordó.

Un demócrata, siempre dispuesto a atender a la prensa

José Luis Lecaros Cornejo

Lecaros Cornejo siempre estuvo dispuesto a dialogar y atender los requerimientos de la prensa, aun frente a las críticas y/o denuncias que generaron su quehacer judicial y su estilo de vida.

Lo hizo cuando al poco de llegar a la Corte Suprema se cuestionaron sus adquisiciones inmobiliarias en Arequipa o, muchos años después, por la compra de un segundo departamento en Lima, donde estableció su residencias desde el 2001.

A consecuencias del escándalo de los CNM-Audios, a poco de concluir su mandato en la Corte Suprema, José Luis Lecaros fue cuestionado por su amistad con el empresario Salavador Ricci.

“Salvador es mi amigo desde el 2008, no lo voy a negar, no niego a mis amigos. Pero, no voy a renunciar, no tengo nada que ocultar, no hay nada oscuro. Solo renuncia el que ha cometido una falta, yo no he cometido ninguna falta, mi comportamiento siempre ha sido ético. Es una cuestión de honor y dignidad” declaró a La República.