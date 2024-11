Rectora de San Marcos fue perito judicial del ex fiscal supremo Luis Arce Córdova

La rectora de San Marcos e integrante de la Comisión Especial que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia, Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega se desempeñó como perito de parte del ex fiscal y ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Carlos Arce Córdova, entre los años 2020 al 2021, en el proceso que se sigue al ex magistrado por presunto enriquecimiento ilícito.

En su condición de perito nombrada por Arce Córdova, de acuerdo a documentos judiciales, a los que ha tenido acceso La República, Jeri Ramón emitió un peritaje contable a favor del ex fiscal supremo. Un documento que hoy podría ser crucial para definir la situación jurídica del ex magistrado en el Congreso de la República.

Arce Córdova ha presentado diversos recursos judiciales para anular la destitución que le impuso la Junta Nacional de Justicia. Un tema que podría definirse cuanto la JNJ tenga nuevos integrantes. Jeri Ramón, además de rectora de la universidad mayor de San Marcos, integra la Comisión Especial que elegirá en los próximos días a los nuevos integrantes de la JNJ.

El 17 de enero de 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos dispuso el inicio de una investigación contra Luis Arce Córdova por delito de enriquecimiento ilícito, al apreciarse la adquisición de siete inmuebles y cinco vehículos en su desempeño como magistrado, desde el año 1994 como juez especializado de la Corte Superior de Lima.

Luis Arce Córdova, ex fiscal supremo titular

La investigación también involucró a sus hermanos Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdova. De los siete predios observados, cinco fueron adquiridos el año 2017. El último inmueble, si bien lo adquirió mediante crédito hipotecario, Arce canceló el préstamo en el transcurso de un año. Además, registró cinco vehículos, cuatro de los cuales fueron comprados en un periodo de cinco años, del 2002 al 2007.

El peritaje a los ingresos y gastos del ex magistrado

Con el fin de aclarar el sustento económico de estas adquisiciones, el 19 de noviembre de 2020, la fiscalía de la Nación designó a la analista financiera Margalinda Salinas Moncada para que elabore un informe pericial contable que determine si dichas adquisiciones tienen sustento en los ingresos legales conocidos del ex fiscal supremo.​

Por su parte, el 25 de noviembre de 2020, la defensa de Luis Arce designó como perito de parte a la contadora pública colegiada Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega para que participe en la mesa de trabajo que elaboraría el peritaje.

Resolución judicial deja constancia que Luis Arce designó a Jeri Ramón Ruffner como su perito de parte

El 28 de abril de 2021, la perito oficial emitió el informe de análisis contable financiero N° 04-2021 en cuyas conclusiones estableció que al comparar los ingresos y los egresos de Luis Arce Córdova, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2019 encontró un incremento patrimonial no justificado de 1 394.302,20 soles, entre los años 2013 al 2019.

Las observaciones de la hoy rectora e integrante de la Comisión Especial de la JNJ

Por su parte, el 07 de mayo de 2021, Jeri Ramon presentó 11 observaciones al informe pericial de la fiscalía, en las que concluye que, al contrario, los ingresos percibidos por Arce Córdova justificaban los gastos realizados y permitían establecer un superávit de 140.962,95 soles.

Además, se quejó de la falta de instalación de una mesa de trabajo de peritos, conforme lo establece el Código Procesal Penal. Igualmente, indica que si bien a la fecha del peritaje, Luis Arce Córdova se encontraba divorciado, hasta el mes de junio de 2010 estuvo casado compartiendo ingresos y gastos como sociedad conyugal, sin que los ingresos de su entonces esposa se incluyeran en el peritaje.

La contadora pública Jeri Ramón presentó observaciones al peritaje oficial de la fiscalía

"Por falta de coordinación entre la perito oficial y la perito de parte, la pericia presentada por el perito oficial no es objetiva e imparcial, abusando de su discrecionalidad ha determinado hechos que perjudican a mi patrocinado por haber determinado un desbalance patrimonial de 1 394.302,20 soles", aseguró la hoy rectora de San Marcos.

Agregó que ese monto es "totalmente inconsistente ya que la ilicitud del dinero de mi patrocinado está probada por los ingresos percibidos por diferentes conceptos que le han permitido realizar gastos, obteniendo un superávit de 140.962,95 soles".

La fiscalía respondió a las observaciones señalando que al contrario a lo que afirmaba la defensa, "la perito de parte Jeri Ramón habría incurrido en desatenciones y poco interés para el efectivo cumplimiento de sus facultades".

El proceso a Arce Córdova y una cuestión previa

Las investigaciones contra los hermanos Arce Córdova siguieron su curso y en marzo de este año, el fiscal supremo a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos, Alcides Chinchay formuló acusación penal contra Luis Arce Córdova y sus hermanos Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdova por delito de enriquecimiento ilícito.

Para Luis Arce Córdova se solicitó una pena de seis años y ocho meses de prisión, más de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 447 mil soles, en su condición de juez especializado penal de Lima, juez superior de Ucayali, fiscal supremo e integrante del JNE.

Juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley mandó el caso Arce al Congreso

Para Nelton Javier solicitó la misma pena de 6 años y 8 meses, inhabilitación por diez años y multa de 109 soles, al presentar un desbalance de 1548.132,75 soles en el periodo 2009 a 2019 en su condición de gerente de las municipalidades de Coronel Portillo, Yanacocha, el hospital regional de Pucallpa, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali.

Mientras que para Wilder Moisés Arce Córdova requirió una pena de 13 años de cárcel, más 13 años de inhabilitación y el pago de 170 mil soles de multa, al presentar un desbalance patrimonial de 206.850,02 soles, en su condición de fiscal superior provisional de Ucayali.

El Congreso de la República decidirá la situación de Arce Córdova

El 21 de abril de 2024, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley inició las audiencias de control de acusación, pero la defensa de Luis Arce Córdova presentó una cuestión previa señalando que la investigación en su contra se inició en momentos en que se desempeñaba como fiscal supremo titular e integrante del JNE por lo que le correspondía el derecho de antejuicio en el Congreso de la República.

El 21 de junio último, luego de verificar que Arce Córdova fue destituido el siete de junio de 2021 por la Junta Nacional de Justicia en su condición de fiscal supremo titular efectivamente la corresponde al derecho de antejuicio por lo que declaró nulo todo lo actuado en la etapa de investigación preparatoria por lo que dispuso que la Fiscalía de la Nación traslade su caso al Congreso de la República.

Checkley solo dejó a salvo las diligencias realizadas durante la etapa de investigación preliminar, por lo que el informe de Jeri Ramon será claves en lo que decida el parlamento. La fiscalía no apeló la decisión. El control de acusación continua contra sus hermanos Wilder Moisés y Nelton Javier, a los que no les alcanza el derecho de antejuicio.

La fiscalía de la Nación ha presentado otra denuncia contra Arce Córdova al parlamento por sus presuntos vínculos con la red de corrupción "Los Cuellos Blancos del Puerto" y el prófugo ex juez supremo César Hinostroza Pariachi.