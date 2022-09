Dicen que seguridad de Freddy Díaz obstruyó investigación de violación

Ante un presunto secuestro en las oficinas de los congresistas en el jirón Azángaro, los suboficiales PNP Jeiser Amacifuén Tuanama y Johnny Chávez Montañez, de la comisaría de San Andrés, llegaron al edificio para verificar el hecho alrededor de las dos de la mañana del 27 de julio. La denuncia la había formulado Arturo Rodríguez Huarancca, pareja de la mujer presuntamente plagiada en la oficina del congresista Freddy Díaz Monago. Rodríguez imputó a Díaz que no le permitía salir a su enamorada, quien era la secretaria del congresista.

Los efectivos fueron recibidos por el agente de seguridad del legislador, el suboficial Percy Pineda Toscano, quien les dijo que no había ninguna novedad.

Así lo declararon ambos policías ante la fiscalía que investiga la violación sexual que se le atribuye al congresista Freddy Díaz, en su oficina del jirón Azángaro. El efectivo Percy Pineda Toscano sabía que el congresista recién había salido de su despacho y que su secretaria seguía en este.

Jeiser Amacifuén declaró a la fiscalía: “(Llegamos) con la finalidad de realizar una verificación porque, al parecer, una persona de sexo femenino habría estado siendo víctima de secuestro. Estando en el lugar antes indicado, al que llegamos a las 2:45 horas aproximadamente, nos entrevistamos con la persona de Juan Rodríguez Huarancca, el mismo que nos indicó que su supuesta pareja estaría siendo víctima de secuestro por parte de su jefe (Freddy Díaz Monago), quien no la dejaba salir. De igual manera, nos entrevistamos con el técnico de tercera PNP Pineda Toscano Percy, encargado de la seguridad interna y externa del edificio, el mismo que pertenece a la unidad de seguridad del Estado. Le preguntamos si tenía conocimiento sobre el supuesto secuestro, indicando que no había escuchado nada sobre el pedido de auxilio de alguna fémina”.

Incluso el seguridad de Freddy Díaz disuadió a los policías para que subieran el edificio: “En ese momento nosotros nos entrevistamos con el técnico de tercera Percy Pineda Toscano, quien nos indicó que no había escuchado algún pedido de auxilio de ninguna mujer. Nos indicó que si algo habría estado sucediendo, ellos ya habrían actuado. (...) En principio, nosotros ingresamos al edificio, nos quedamos en la recepción, y no ingresamos más allá porque había un efectivo policial en el lugar (Percy Pineda Toscano), quien, como indiqué anteriormente, nos refirió que no había escuchado algún pedido de auxilio”.

El efectivo Percy Pineda estaba citado para el 16 de septiembre, sin embargo, el 7 de agosto, murió al enfrentarse a un grupo de ladrones que pretendía desvalijarlo a él y a su familia al retornar de un viaje, en el kilómetro 88 de la Panamericana Norte.

Sin duda, el policía Percy Pineda era un testigo clave. Su actuación para impedir que sus colegas subieran a la oficina del congresista Freddy Díaz y la negativa de que había sucedido algo fuera de lo común indicarían que obstruyó la acción de los efectivos Jeiser Amacifuén y Johnny Chávez.

Justamente, al responder a la fiscalía, Johnny Chávez señaló que incluso Pineda afirmó que otros policías habían subido para verificar, lo que no era cierto.

Así lo dijo: “Cuando nos entrevistamos con el técnico del edificio (Percy Pineda), él nos manifestó que ya habían subido a verificar que no había nada. Por tal razón, no solicitamos verificar el interior del edificio”.

Según el testimonio de la víctima del congresista Freddy Díaz, a las dos de la mañana, cuando llegaron los efectivos de la comisaría de San Andrés, ella se encontraba en el despacho con el legislador.

En efecto, después de quedarse entre dos y cuatro de la mañana, los efectivos se retiraron, pero volvieron y estuvieron entre las 6 y 7 de la mañana.

Es en ese momento que la víctima baja de la oficina de Freddy Díaz en estado de ebriedad. Los policías de la comisaría de San Andrés habían sido engañados.

Extraño. El suboficial Percy Pineda falleció el 7 de agosto. Estaba citado para el 16 de septiembre. Foto: difusión

Las cámaras del circuito cerrado

El jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, afirmó que el testimonio del suboficial Percy Pineda era clave en la investigación del caso contra el parlamentario Freddy Díaz.

“Resulta importante haber tenido la declaración de Percy Pineda, pero también resulta relevante que el Ministerio Público tenga acceso a las cámaras del circuito cerrado de la sede parlamentaria, que ha registrado los incidentes que se investigan”, indicó Fernández.

“No solo había personal policial en el edificio sino también seguridad del propio Parlamento que tiene de respaldo a la PNP. Ellos también han sido citados por la fiscalía”, indicó.

Testimonio

Declaración del suboficial Jeiser Amacifuén sobre el papel de su colega Percy Pineda Toscano.