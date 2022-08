EN VIVO Yenifer Paredes: abogado de Yenifer Paredes solicita la suspensión de la audiencia

El juez Raúl Justiniano Romero evaluará — este domingo 21 de agosto — el pedido del Ministerio Público que solicita 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, así como del alcalde de Anguía, José Nenil Medina. La audiencia está programada para desarrollarse desde las 4.00 p.m.

EN VIVO: Pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes 16:42 Dionicio Quesnay pide aplazar la audiencia El abogado de Yenifer Paredes, Dionicio Quesnay, solicitó que se aplace la audiencia para el lunes 22 de agosto, luego que los representantes del Ministerio Público dieran cuenta al juez Raúl Justiniano Romero sobre la incorporación de nuevos elementos que aportarían al discernimiento sobre si es necesario o no imponer una prisión preventiva contra su defendida Yenifer Pardes. 16:31 Martín Silva y Dionicio Quesnay se acreditan como abogados Por parte de Yenifer Paredes, se acreditó como su abogado ante la Corte Superior de Justicia Dionicio Quesnay. Por parte del José Medina, exalcalde de Anguía, se presentó como su defensa legal al abogado Martín Silva. Al ser consultados por el juez Raúl Justiniano Romero, ambos dijeron estar conformes con su defensa. 16:26 Inició la audiencia donde se evaluara el pedido de prisión preventiva de Yenifer Paredes Se dio inicio a la audiencia donde el Poder Judicial evaluará el pedido del Ministerio Público que solicita 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Empiezan agreditpandose los abogados y posteriormente los acusados. Ellos brindan su DNI y datos personales que confirman su identidad. 16:21 Yenifer Paredes se encuentra detenida desde el 10 de agosto La hermana de Lilia Paredes estuvo en calidad de detenida desde el último 10 de agosto tras presentarse voluntariamente ante la sede principal del Ministerio Público. Un día antes, el fiscal Hans Aguirre y el coronel del Equipo Especial de la PNP, Harvey Colchado, fueron a Palacio de Gobierno para hacer efectiva la detención contra Paredes Navarro, pero no la encontraron. 16:15 Fuerte contingente policial resguarda la CSJ Un fuerte contingente policial resguarda los alrededores de la Corte Superior de Justicia, donde este domingo se analizará el pedido del Ministerio Público que solicita 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Créditos: Giuliana Castillo/ URPI-LR 16:12 Yenifer Paredes es sindicada como uno de los miembros de una presunta organización criminal De acuerdo a la hipótesis que maneja el Ministerio Público, Yenifer Paredes sería la encargada “de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de obras públicas, entre ellos, proyectos de saneamiento, transitabilidad, etc.”. 16:08 El vehículo que habría trasladado a Yenifer Paredes a la Corte Superior de Justicia El vehiculo que habría llevado a Yenifer Paredes salió de la Prefectura y se encuentra ahora en la cochera de la Corte Superior de Justicia. Créditos: Omar Coca / URPI-LR 16:03 Policía replegó a los periodistas que se encontraban en frontis de la CSJ Contingente policial se encuentra en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, hasta donde llegó Yenifer paredes para la audiciencia de prisión preventiva en su contra por 36 meses. 15:55 Yenifer Paredes llegó a la Corte Superior de Justicia para audiencia de prisión preventiva La cuñada de Pedro Castillo llegó a la sede de la Corte Superior de Justicia para asistir a la audiencia de prisión preventiva en su contra por 36 meses. Paredes ingresó por la parte posterior de la Corte de la avenida Tacna. Información: Giuliana Castillo/ URPI-LR

De acuerdo a la hipótesis que maneja el Ministerio Público, Yenifer Paredes sería la encargada “de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de obras públicas, entre ellos, proyectos de saneamiento, transitabilidad, etc.”.

La cuñada del jefe de Estado es sindicada como uno de los miembros de una presunta organización criminal que estaría liderada por el presidente Castillo.

Yenifer Paredes bajo detención

La hermana de Lilia Paredes estuvo en calidad de detenida desde el último 10 de agosto tras presentarse voluntariamente ante la sede principal del Ministerio Público. Un día antes, el fiscal Hans Aguirre y el coronel del Equipo Especial de la PNP, Harvey Colchado, fueron a Palacio de Gobierno para hacer efectiva la detención contra Paredes Navarro, pero no la encontraron.

Durante la última audiencia en la que participó, Yenifer Paredes se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones: “Desde un inicio, he estado colaborando con la justicia: he acudido a la Fiscalía, al Congreso, y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones. El resto del tiempo, he estado acá y no se ha hecho tanto como el señor James (Reátegui Sánchez), fiscal, lo menciona. Pero, de todas maneras, estoy presta siempre a colaborar y a saber que ya se cumplió el plazo que se ha establecido”.