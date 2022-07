Yenifer Paredes irá a declarar ante la Fiscalía este martes 19

El abogado del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, Benji Espinoza, indicó que la cuñada del mandatario Yenifer Paredes sí se presentará a declarar este martes 19 a la sede de la Fiscalía. Ello, luego de no acudir a la primera citación.

“Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza en diálogo con La República.

Paredes Navarro fue citada por la Fiscalía Anticorrupción para el lunes 11 de julio. Ello, luego de que “Cuarto Poder” difundiera un video en el que se aprecia a la “hija mayor” del presidente ofrecía obras públicas portando un chaleco de la empresa JJM Espino, de su amigo Hugo Espino.

Ante la inconcurrencia, el fiscal Jony Peña, quien inició la investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, dejó constancia del hecho en presencia de la Procuraduría Anticorrupción.

Ahora, Yenifer Paredes deberá rendir cuentas ante el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que asumió el caso de la menor de las Paredes Navarro y que también investiga al entorno presidencial.