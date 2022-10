Beder Camacho tras mensaje a la nación de Pedro Castillo: “No me siento aludido”

Alusión. El presidente Pedro Castillo volvió a denunciar “un complot” de parte de la Fiscalía e hizo un llamado a los organismos internacionales para que puedan “interceder por los detenidos” en las investigaciones en su contra. Seguidamente, mencionó que “si algunos traicionaron su confianza”, que sea la justicia “la que se encargue de ellos”.

Al respecto, Beder Camacho, ex subsecretario general del Despacho Presidencial, dijo “no sentirse aludido” por las palabras de Pedro Castillo en su mensaje a la bación este miércoles 19 de octubre desde Palacio de Gobierno.

“Traicionar la confianza es haber realizado un acto ilícito en beneficio de uno, haberle robado un sol al Estado o haber recibido dinero para un hecho ilícito. Ese no es mi caso. No me alude. Yo nunca he recibido un sol. No hice ningún acto de corrupción, no visité a ministros solicitando obras o queriendo beneficiarme”, manifestó en diálogo con Canal N.

En ese sentido, Camacho Gadea, quien es investigado por la Fiscalía en el caso Gabinete en las Sombras, señaló que el mandatario lo dirá por “otros” que están incluidos en los casos del Ministerio Público.

“No me afecta lo que diga el presidente (Pedro Castillo). No me siento aludido. Lo dirá por los otros a quienes se les está denunciando por organización criminal, cohecho y un sinfín de delitos que está investigando el Ministerio Público, pero en mi caso, yo no me siento aludido”, enfatizó.

Beder Camacho sobre declaración en Fiscalía: “Estoy dejando videos”

Por otro lado, Beder Camacho contó que acudió a la citación en la Fiscalía, donde respondió las preguntas que se le hicieron respecto a la investigación contra el jefe de Estado por pregunta organización criminal.

“He declarado sobre las preguntas que me ha realizado la fiscal general. He ratificado en la declaración que mi persona recibió una llamada donde me dicen ‘muerte a los traidores’. Eso lo ratificamos ante la fiscal”, contó al citado medio.

Camacho viene coordinando con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder la posibilidad de ofrecer su testimonio como aspirante a colaborador eficaz.