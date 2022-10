Reforma y Honradez coloca siete alcaldes provinciales en Puno

De las 13 provincias de la región Puno, la alianza Electoral Reforma y Honradez por más Obras (RH+), colocaría siete alcaldes provinciales, mientras que CONFIA lo haría en tres alcaldias, y uno las agrupaciones MIRA, Perú Libre y Moral y Desarrollo, respectivamente. Ello quedó evidenciado, tras la publicación de los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Reforma y Honradez tendría alcaldes provinciales en Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Puno, San Román, y Sandia. Mientras que CONFIA ganó en Moho, Putina y Yunguyo; en Lampa lo hizo MIRA, en Melgar ganó el candidato de Perú Libre y en Carabaya Moral y Desarrollo.

El triunfo de Reforma y Honradez, liderado por el electo gobernador regional Richard Hancco, junto a sus partidarios obedecería a la persistencia y estrategia de captar a candidatos provinciales, que en elecciones pasadas quedaron en segundo o tercer lugar.

El analista político, Juan Cayro Rojas, señaló que en Puno se ha evidenciado el efecto de arrastre . Es decir, el apoyo que tuvo el candidato regional Hancco, favoreció a los postulantes de la misma agrupación en provincias. “Es un efecto que se repite igual que en anteriores comicios”, agrego.

Cayro señaló que las autoridades electas, deben de pensar en el proceso de transferencia de la gestión que les dejarán sus antecesores . “No deben de esperar ser proclamados para recién tomar acciones, ellos ya deben de establecer acciones previas tras haber sido elegidos”, añadió.

Otro factor importante para que RH se hiciera con el triunfo fue asegurar casi la totalidad de candidatos provinciales y la mayor cantidad de postulantes a los distritos. Ello no lo hizo CONFIA, agrupación que no logró inscribir a tiempo a su candidato regional, y se observó menor presencia de postulantes a municipios provinciales y distritales.

Similar situación paso con las agrupaciones políticas del MIRA, Perú Libre y FADEP. Ello fue una desventaja para cosechar mayor caudal electoral.

Virtuales alcaldes de provincias de Puno.

Cambios en Juliaca

El virtual alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, tras su ajustada victoria salió a manifestar su agradecimiento a los electores. “ La línea sobre la cual he desarrollado mis propuestas es en primer lugar solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, en segundo impulsar los proyecto de agua y desagüe y en tercer lugar potenciar nuestro sistema comercial”.

Agregó que la transferencia de gestión municipal tiene que ser con presencia de la Contraloría. “Además, se verificará cada uno de los actos de gobierno que se realizó durante los último cuatro años”.

ENFOQUE

Miguel Pino - Analista político

Avisora retroceso en Puno

La elección de Javier Ponce como alcalde de Puno es un salto al vacío. Ponce no tiene una concepción económica del desarrollo. Este señor que no tiene formación profesional. Su gobierno será inestable. Existe la posibilidad de que lo revoquen.

En su gestión edil no tendremos ninguna obra de impacto provincial. No vengan a disimular con el asfaltado de calles e infraestructura educativa. En su momento yo he advertido que la Municipalidad Provincial de Puno requiere de profesionales con experiencia en gestión pública y no aventureros.