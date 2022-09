Aníbal Torres al JEE Lima Centro: Me pregunto ¿cómo he favorecido o perjudicado a César Acuña o APP?

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, brindó sus descargos al Jurado Electoral Especial de Lima Centro por presuntamente haber infringido el principio de neutralidad al comentar la situación del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en una conferencia de prensa oficial.

En el escrito ingresado este sábado, Torres Vásquez dijo que no incurrió en ninguna infracción, sino que hizo un llamado a las instituciones fiscalizadoras ante “la manifiesta inacción” de estas y que solo enumeró la “normatividad infringida por el señor César Acuña” con las órdenes a la censurada expresidenta del Congreso Lady Camones e integrantes de APP.

“Me pregunto ¿qué acto he practicado que ha favorecido o perjudicado a algún partido o candidato? Lo que he hecho, como ya lo he mencionado líneas arriba es citar hechos objetivos, que eran ya de público conocimiento con anterioridad a mis declaraciones y solicitar que se les aplique los procedimientos correspondientes en el marco de la ley. No podría entenderse que cuando uno exige que ciertas conductas sean sometidas a investigación es perjudicar o favorecer a ciertos candidatos o grupos políticos”, alegó el primer ministro.

“Reitero que no he tenido intervención en procedimiento alguno dirigido a perjudicar ni favorecer a nadie en particular, sino más bien, he manifestado mi preocupación para velar por un interés público”, insistió.

El titular de la PCM ratificó que sus declaraciones sobre el caso César Acuña no tuvieron tinte político y que se habría manifestado del mismo modo “si los protagonistas del audio hubieran sido de la organización política A, B o C”.

“No ha sido la motivación de mis declaraciones la pertenencia de dichos protagonistas a alguna agrupación en especial, por lo que, rechazo tajantemente este contenido, no verificándose, por tanto, el supuesto de la norma, desvirtuándose que yo haya solicitado y/o buscado influir en la decisión electoral de la ciudadanía”, agregó.