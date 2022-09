George Forsyth: “Voy a cerrar los mercados donde venden celulares robados en los primeros 50 días”

— ¿Por qué votar por usted y no por Urresti, López Aliaga u otro candidato?

— La diferencia con las demás candidaturas es que ya los limeños saben cómo trabajo. Me han visto en la gestión de La Victoria. Mañana, tarde y noche en la calle, luchando contra las mafias, los delincuentes. Saben que mi oficina es la calle, escuchando los problemas, solucionándolos. Esa es la diferencia. Nos han visto luchando por el agua, por polideportivos, hemos puesto orden en Gamarra, en La Parada, el Mercado de Frutas, con las empresas de transporte, incluso Polvos Azules, zonas donde nunca llegó una autoridad. Ese es el mensaje: vamos a poner orden, haremos que llegue la autoridad y que los servicios municipales estén al servicio de las personas.

— ¿Postula a Lima porque quiere gerenciar la ciudad o porque será un trampolín para llegar a la presidencia?

— Quiero decir con toda certeza que voy a estar hasta el último día de mi gestión en Lima. No voy a la presidencial. De ninguna forma voy a dejar la gestión. Mi experiencia es muy municipalista y creo que hoy me encuentro en la edad, con energía, la fortaleza, el conocimiento, me he capacitado mucho actualmente, incluso estoy en un MBA de la Pacífico. Me encuentro en una etapa de mi vida donde siento que puedo aportar mucho para la ciudad.

— Plantea hacer de Lima una ciudad inteligente, una smart city, ¿cómo lo piensa realizar?

— Así es. Para luchar contra la delincuencia tenemos que usar la tecnología, pues así lo están haciendo los países más avanzados. Tenemos que apoyarnos en la tecnología, queremos centralizar todas las cámaras que existen ya en la ciudad en una central integral, con inteligencia artificial. Centralizaremos las más de 4.300 cámaras existentes y también las cámaras que tienen los ciudadanos en sus exteriores para que se puedan conectar, más las 3.000 cámaras que vamos a comprar de forma inmediata. De esta forma tener un tejido de cámaras, pero tienen que estar integradas con un solo software, de reconocimiento facial y de lectura de placas y de esta manera implementaremos nuestro plan de cámaras sin fronteras, ningún delincuente se podrá esconder. El reconocimiento facial sirve si tenemos base de datos, por lo que vamos a firmar un convenio con la Policía, de esta forma identificar a los que tienen RQ. Puede ser un proyecto de inversión grande que lo podemos hacer junto al Ministerio del Interior.

— También plantea semáforos inteligentes.

— Sí, en seguridad ciudadana con ellos se puede crear un geocerco, es decir, si están robando por ejemplo en la av. Canadá, pongo todos los semáforos de los alrededores en rojo y se paraliza el tránsito, además de que el semáforo inteligente leerá las placas automáticamente… Los semáforos inteligentes son muy importantes pues perdemos más de cinco mil millones de soles al día por dejar de producir, por estar secuestrados cuatro horas en el tránsito. Vamos a recuperar alrededor de una hora y cuarto de nuestras vidas para compartirlas con nuestros seres queridos o estar generando mayores recursos. Hoy los semáforos no están centralizados, el tránsito lo manejan dos diferentes gerencias de Lima, la ATU y las municipalidades distritales. Queremos centralizar todos los semáforos en la gerencia de Protránsito, que hoy solamente tiene a su cargo 751 cruces viales de los más de 1.800 que hay. Todo el resto lo tienen las municipalidades o la ATU. Ahí está el caos, a lo que debemos dar respuesta y fluidez inmediata.

— Su plan de gobierno indica que educación y salud sean potestad de Lima Metropolitana.

— Sí, queremos fortalecer la gestión limeña, pero debemos decir que el enfrentamiento no nos lleva a nada. En transportes, vamos a apoyar a la ATU. ¿Cómo? Destrabando los proyectos que son tan importantes como la Línea 2 del Metro, obra que están esperando millones de limeños, pero que no se da por temas burocráticos... Y sí, queremos que se lleve a cabo la descentralización programada desde el 2003, donde Lima tiene que asumir las funciones de educación y salud. Ya estamos viendo que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad para ejecutar sus presupuestos y tener a los colegios en el estado que les corresponde.

Candidato propone destrabar obras de la Línea 2 para mejorar el transporte público en la ciudad. Foto: MTC

— Hay propuestas como techar la Vía Expresa o el teleférico del cerro San Cristóbal, que se han repetido antes. ¿No suena a populismo eso?

— Lo que pensamos es techar ciertas partes del zanjón para recuperar áreas verdes. El teleférico del San Cristóbal está con el Mincetur y el Gobierno, hay que hacer las gestiones porque va a ayudar mucho al turismo. Lo que hay que entender es que Lima está sobrediagnosticado. Por eso podemos coincidir con algunos planes de gobierno, pero son obras que todos necesitan. Por ejemplo, ¿quién va a negar que necesitamos anillo vial?, obras que parten hacia el MTC, por lo que hay que tener coordinación y Lima tiene que ejercer un liderazgo en el diálogo y trabajo en conjunto con el Ejecutivo y el Legislativo.

— En los peajes, ¿no es muy facilista decir que no se va a permitir que se lucre cuando hay contratos internacionales?

— Quizás lamentablemente alcaldes anteriores buscaron soluciones con la prepotencia y no a través del diálogo. Ese es el peor camino. Porque la próxima gestión va a tener que pagar más de 150 millones de dólares porque los arbitrajes se están perdiendo. Nosotros, de forma inmediata, queremos expulsar a Odebrecht de los contratos de concesión que tienen con la municipalidad... Aunque sabemos que las concesionarias están dispuestas a dialogar. Por eso se necesita un liderazgo de diálogo que ponga los intereses de la ciudad, pero que se haga de forma inteligente y no haga perder a la ciudad millones de dólares; que se exija la culminación de la Ramiro Prialé. Lamentablemente, no ha habido alcalde, Lima no tuvo liderazgo.

— Es consciente de que tiene la figura de Alberto Andrade al frente, ¿siente estar a su altura?

— Sí, Alberto Andrade es el referente que vi desde joven y vi su valentía, un personaje muy querido. Él ha influenciado mucho en mí y por eso en La Victoria entramos con la misma energía que a muchos les hizo recordar a Andrade y en la madrugada recuperamos un emporio tan importante como es Gamarra. Siempre lo llevo en el corazón y digo que sí vamos a estar a la altura.

— No tiene miedo, nos dice.

— Mire, ya hay herramientas para cerrar los mercados donde venden celulares robados ¿Por qué ningún alcalde lo ha hecho? Desidia, falta de interés o miedo. Nosotros sí vamos a cerrar todos los mercados donde venden celulares robados en los primeros 50 días.

— Finalmente, ¿sí va a participar en todos los debates?

— Sí, en todos, claro al que vayan los demás porque no voy a estar solo, ya que hay algunos que no quieren ir. Es muy importante que la población sepa de las propuestas, porque miren lo que sucede cuando nos dejamos llevar por el populismo. Hay que tener un voto muy informado para que nuestra ciudad no caiga en los desastres que hemos visto antes.